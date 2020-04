La Mia Casa Smart: soluzioni digitali a portata di click

La “Mia Casa Smart” è un progetto che fino ad un mese fa immaginavamo temporalmente distante, oggi invece ci troviamo a dover modificare tutto ciò che prima davamo per scontato.



Azioni come accogliere clienti in ufficio, stringersi la mano, portarli a visitare la casa dei loro sogni, firmare un incarico di vendita o una proposta di acquisto per un immobile, quelli che erano gesti consueti ed ordinari diventano impossibili in una situazione straordinaria come quella odierna.



Flavio Aimar, titolare dell’agenzia “La Mia Casa”, ci precisa che “per salvaguardare la salute di tutti operiamo a porte chiuse ma abbiamo creato “La Mia Casa Smart”, un servizio altamente tecnologico che ci permette di aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi: vendere o comprare casa senza farli uscire di casa”.



La “Mia Casa Smart” è particolarmente attiva nell’area che va da Caraglio verso Cuneo, oltre ai Comuni di Bernezzo, Cervasca, Vignolo e Centallo.



Durante questa visita virtuale oltre a visionare l’immobile si riesce ad approfondire e chiarire tutti i dubbi che il cliente ha (vedi l’esempio https://viewer.realisti.co/7RjKCC/).



Sapendo bene che anche in un periodo come questo ci sono persone che hanno scadenze o esigenze imminenti di vendere e comprare casa, “La Mia Casa” è attrezzata per dare il proprio supporto e la propria consulenza.



Per chi sta cercando casa



Inizialmente si cerca di capire le esigenze e la tipologia di casa che gli serve, in seconda battuta si procede con le visite virtuali, vista l’impossibilità di muoverci, si può comunque far vivere un vero e proprio sopralluogo ai clienti, con questo mezzo tecnologico che ci permette di passeggiare dentro a tutta la casa, scoprendone così le caratteristiche. Tutto questo sia tramite pc, che tablet e smarthphone.



Per chi deve vendere casa



Visto il periodo che ci blocca nei sopralluoghi, richiediamo ai proprietari di casa una collaborazione tecnologica: ci facciamo inviare dei video della casa e più fotografie di ogni ambiente, le planimetrie e poi grazie alla nostra esperienza, conoscendo bene la zona, facciamo la valutazione comparativa che ci permette di posizionare la casa sul mercato al giusto prezzo.



Flavio Aimar ci racconta ancor che “con La Mia Casa Smart abbiamo creato il sistema che ci permette di andare a cercare gli acquirenti delle case, senza aspettare che loro vengano da noi, ormai è passato il periodo che si metteva un annuncio e si stava ad aspettare l’acquirente, adesso sviluppiamo dei veri e propri piani di marketing che ci aiutano a velocizzare il più possibile la vendita, sempre con la qualità del servizio che ci contraddistingue”.



