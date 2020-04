Scarpe da calcio: come sceglierle nel modo migliore

Cosa bisogna fare per scegliere le scarpe da calcio più adatte ad ogni contesto? È molto importante trovare i migliori modelli in circolazione e avvolgere i piedi in una sensazione di massima comodità e sicurezza. Stiamo parlando di accessori fondamentali per il gioco del calcio, strumenti senza i quali sarebbe molto difficile ottenere i risultati desiderati. Ecco come scegliere le scarpe da calcio seguendo i parametri giusti.



Quali caratteristiche privilegiare nella scelta delle scarpe da calcio



Quali sono le caratteristiche da tenere d'occhio quando ci si accinge a scegliere le scarpe da calcio? Prima di tutto, bisogna monitorare la natura della suola, che deve adattarsi al meglio alla forma del piede. Quest'ultimo deve essere totalmente comodo per ridurre il rischio di infortuni e migliorare le performance. Importante è anche la tomaia, ossia la parte superiore della calzatura dall'elevata resistenza per incrementare il comfort generale. Le allacciature giuste consentono alla scarpa di restare ben aderente al piede, ma è fondamentale soprattutto l'insieme dei tacchetti, che devono facilitare la presa sul terreno di gioco e garantire ai piedi la massima stabilità.



Quali modelli scegliere in determinati casi



Un altro aspetto molto importante riguarda la scelta dei modelli. Ecco alcuni esemplari di scarpe da calcio che possono fare al caso di numerosi sportivi:

- la suola con tacchetti removibili va bene per superfici pesanti e faticose, con i tacchetti che possono essere rimossi senza sostituire la scarpa;

- la suola con tacchetti in gomma si adatta a fondi duri e si consumano con una certa velocità, anche se garantiscono più spinta;

- la suola con tacchetti in ferro è ottima sull'erba naturale ed è molto apprezzata dai calciatori professionisti;

- la suola turf è perfetta per gli allenamenti e si contraddistingue per una sequenza di piccoli tacchetti in gomma;

- la tomaia in pelle è estremamente comoda, ma dura molto poco;

- la tomaia sintetica offre una resistenza fuori dal comune, nonostante la sua comodità non sia al massimo;

- la tomaia mista è una via di mezzo tra le precedenti, con pelle e sintetico mischiati;

- l'allacciatura centrale e quella laterale sono due metodi utili, anche se il secondo risulta più comodo.



Quali consigli seguire per scarpe da calcio di alta qualità



Quali consigli vanno seguiti per avere a propria disposizione scarpe da calcio di alta qualità? Alcuni fattori sono in grado di segnare un solco molto profondo. In primo luogo, bisogna tenere d'occhio la misura, che deve essere perfetta per le dimensioni della pianta del piede. Basta una taglia in più o in meno per generare difficoltà quando viene colpito il pallone e incrementare il rischio di infortuni. A tal proposito, vanno bene le scarpe in pelle che si uniformano alla natura del piede. Al tempo stesso, non viene lasciata in secondo piano l'importanza rivestita dall'estetica, sulla quale hanno scelto di puntare numerosi brand di alto rango. Ovviamente, è più rilevante la protezione della salute dei piedi rispetto all'utilizzo di una grande firma.



Quanto costano le migliori scarpe da calcio



Quando si sta per acquistare un paio di scarpe da calcio, è ovvio che il prezzo sia in grado di giocare un ruolo fondamentale. A tal proposito, a seconda della marca, il costo di listino può variare in maniera molto significativa. Ci sono calzature vendute a prezzi compresi tra i 25 e i 40 euro, realizzate in materiale sintetico e destinate alla vendita di massa. Inoltre, esiste una seconda categoria formata dalle scarpe con prezzi superiori ai 40 euro, con pelle di maggiore qualità e prestazioni più interessanti. Infine, sono disponibili numerose tipologie di scarpe da calcio firmate, il cui prezzo generale parte da 100 euro in su e sono dotate di tecnologie all'avanguardia e materiali sicuri e garantiti. Non sono solo oggetti da collezione, dunque, ma anche prodotti in grado di garantire al piede comodità e sicurezza di primissima categoria.