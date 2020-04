Vacanze con bambini: alla scoperta della natura del Trentino

Dopo aver trascorso tutto l’anno in casa e in città, i bambini ma anche gli adulti hanno bisogno di entrare in contatto diretto con la natura. L’aria fresca e gli ambienti naturali sono in grado di rigenerare e dare nuovo slancio. Lontano dai rumori e dall’inquinamento cittadino, tra le montagne del Trentino si respira una nuova vitalità, soprattutto se si prenota in un family hotel Trentino pensato proprio per soddisfare tutte le esigenze della famiglia.

Nei prati assolati e nei boschi che ispirano tante favole, i bambini si trovano a loro agio e dimenticano smartphone, tablet, televisione. Grazie alle attività proposte dai mini club e non solo, I bambini possono andare alla scoperta della natura e della montagna.

La bellezza della montagna

La montagna è un mondo incantato a parte dove i bambini scoprono nuovi ritmi e giochi. Non occorre organizzare chissà quali attività poiché nei boschi del Trentino i bambini vanno ad esplorare, raccolgono oggetti naturali, corrono e si divertono un sacco. L’ambiente naturale, infatti, stimola la curiosità e la fantasia di tutti i bambini.

Il bosco è anche il luogo dove sono ambientate tante favole e leggende con gnomi, fate e animaletti da inventare, colorare e anche raccontare prima di coricarsi. A tal proposito, un hotel per le famiglie in Trentino dispone di camere ampie con grandi spazi e fornisce lettini con sponde, culle, luci di cortesia e tutto quello che serve senza doverlo portare per forza da casa.

Le escursioni con i lama

Quando si parla di escursioni in montagna in Trentino, tanti pensano che bisogna per forza camminare o andare in bicicletta. Non è affatto così poiché tanti family hotel del Trentino organizzano escursioni con i lama. Questi animali tranquilli e docili stringono subito amicizia con i bambini e si fanno accompagnare volentieri nel bosco. Si tratta di una delle tante attività proposte dagli alberghi per famiglie in Trentino che hanno studiato tanti servizi dedicati a chi viaggia con bambini piccoli per garantire una vacanza divertente ma senza stress degli adulti.

Le fattorie didattiche

Forse chi vive in città ha sentito parlare poco delle fattorie didattiche, ma tra le montagne del Trentino ce ne sono davvero moltissime. Queste fattorie hanno sempre le porte aperte in maniera che i bambini possono entrare in contatto con animali tipici della fattoria ma anche serre, orti, frutteti. Molti bimbi che abitare in città non hanno mai avuto prima l’occasione di vedere galline, asini, conigli e mucche: le vacanze in Trentino sono un’occasione per rimediare subito.

Inoltre, le cucine dei family hotel nelle più belle località montane del Trentino spesso si riforniscono dalle fattorie didattiche e dalle malgeh di alta montagna per avere verdura, frutta, latticini freschi, biologici e a km 0. Soprattutto a colazione, c’è un ricco buffet di prodotti genuini e freschi adatti anche ai più piccoli: yogurt, succhi e marmellate che non hanno nulla a che fare con quelle vendute al supermercato.