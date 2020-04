"Più di 20 oss assenti e un solo infermiere disponibile": situazione critica al "Sacra Famiglia" di Mondovì

La pandemia di Coronavirus che imperversa anche nel Monregalese sta mettendo a dura prova le strutture per anziani e, come è noto, anche l'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì sta combattendo strenuamente per continuare a garantire un servizio assistenziale che, giorno dopo giorno, risulta sempre più a rischio.

Se 50 ospiti su 100 sono risultati positivi al Covid-19, il virus ha colpito anche il personale e i dipendenti della casa di riposo, decimando le categorie e riducendo all'osso l'organico dei lavoratori.

Come denuncia Gaspare Palermo (segreteria provinciale FP Cgil di Cuneo), al "Sacra Famiglia sono assenti "oltre venti oss" e "5 infermieri su 6", mentre chi al momento non ha contratto il Coronavirus è sottoposto a doppi turni di lavoro, con orari massacranti.

"La situazione è esplosiva e non più sostenibile!", afferma Palermo: difficile, molto difficile dargli torto.