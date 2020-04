Anche nella città di Ceva un 25 Aprile molto particolare

Per celebrare il 25 aprile, nel rispetto delle misure sul contenimento del Coronavirus, il sindaco Vincenzo Bezzone effettuerà, in rappresentanza di tutta la cittadinanza, il percorso per la deposizione dei fiori ai monumenti cittadini.

Non è prevista la partecipazione di altre Autorità, né del pubblico, come raccomandato anche dalla Prefettura. A conclusione del giro, al cospetto del monumento che ricorda i caduti cebani di tutte le guerre, il primo cittadino si soffermerà in un momento di raccoglimento e silenzio, a testimonianza dell’onore e del rispetto che la cittadinanza dedica a chi ha offerto la vita per la patria. << Il 25 aprile si festeggia in Italia il 75° anniversario della Liberazione che, visto il momento di emergenza dovuta al Coronavirus, assume un particolare rilievo e che desideriamo celebrare, nel rispetto delle indicazioni di contenimento indicate dalla autorità - dice Bezzone - Il 25 aprile è la Festa della Liberazione dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese ed è conosciuta anche come anniversario della Resistenza, giornata nella quale si rende omaggio ai partigiani di ogni fronte che a partire dal 1943 contribuirono alla liberazione dell'Italia.

L’emergenza sanitaria in corso ci fa capire, come non mai, quanto siano importanti questi valori, come la Libertà sia un bene da salvaguardare e come la capacità di Resistere ci consenta di contrastare ciò che minaccia la libertà individuale e collettiva. Nel rispetto di quei cittadini che stanno combattendo per la propria salute, stiano piangendo un proprio caro o soffrendo gravissime difficoltà economiche, a cui dobbiamo essere vicini, con lo spirito di una rinnovata unità della nostra comunità e con un richiamo particolare ai valori fondanti della nostra Repubblica, io e la mia giunta, abbiamo deciso di offrire i mazzi di fiori che verranno deposti sui monumenti e di mettere la somma precedentemente disposta a bilancio per l’acquisto delle corone, nel fondo destinato alla raccolta delle donazioni a favore delle persone in difficoltà, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità

A partire da 10 aprile il Comune di Ceva ha infatti messo a disposizione il conto corrente per la raccolta di donazioni da parte di privati che volessero contribuire al sostegno delle situazioni di povertà delle famiglie colpite dall’emergenza. E’ possibile donare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Ceva, IBAN: IT 74 E 03425 46190 0000000 95507 indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e beni di prima necessità: Codice Fiscale del soggetto che effettua la donazione”.

Il numero di Codice Fiscale è necessario per identificare i soggetti a cui rilasciare la certificazione fiscale per la detrazione dall’imposta sul reddito. Il giorno 25 aprile si invita tutta la cittadinanza ad esporre il tricolore in segno di unità e solidarietà o ad accendere una luce sui propri balconi o finestre.