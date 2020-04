La quotidianità al tempo del Covid-19. La storia di Adriano e dei suoi bimbi, in attesa del ritorno a casa di mamma Estell

La storia di Estell, Adriano e dei loro figli Dennis di 10 anni e Annalisa di 3 ce la racconta Adriano perché Estell, 39 anni, è ancora ricoverata in riabilitazione ortopedica e neurologica di 2° livello dopo essere uscita dal tunnel del Covid-19.

Una storia iniziata il 7 marzo che ha già avuto un primo epilogo felice il 30 marzo quando Estell è stata estubata e ancora di più quando, finalmente, Estell è risultata negativa al tampone di controllo, ma che potrà finalmente considerarsi conclusa quando Estell potrà tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

“Mia moglie fa l’infermiera a Fossano. Sabato 7 marzo ha iniziato ad avere la febbre. Come da protocollo abbiamo telefonato alla guardia medica che ci ha fatto tutte le domande di rito e ha consigliato di prendere la tachipirina. Lunedì abbiamo chiamato il medico di base che le ha prescritto degli antibiotici. Mercoledì, visto che la situazione non migliorava, abbiamo chiamato il numero verde”. A ogni telefonata la domanda di rito era se fosse entrata in contatto con persone positive e la risposta era che non le risultava. “Al numero verde ci hanno detto che anche se i sintomi erano compatibili con il Covid-19, il contagio non era probabile perché non c’era stato contatto con zone a rischio o pazienti positivi. Il giorno dopo, però, sono tornato a casa dal lavoro e ho trovato mia moglie con la febbre alta. Era in uno stato pietoso”.

Adriano decide di portarla all’ospedale di Bra. Lì le fanno gli esami di rito e il tampone: “Sono tornato a casa convinto che avesse una bronchite. Il giorno dopo mi hanno telefonato dicendomi che la stavano trasferendo al Carle perché era positiva al Covid-19”.

In quel momento Adriano è ancora abbastanza tranquillo, Estell è sveglia e vigile, non ha problemi di salute: è una donna sana, forte, che si prende cura di sé, non ha un quadro clinico che potrebbe destare preoccupazione. Ma il virus è insidioso: “Il mattino dopo ho chiamato il reparto Covid a Cuneo per avere notizie e mi dicono che Estell non è più lì, che l’hanno portata in terapia intensiva”.

Ad Adriano crolla il mondo addosso: “Ho ripensato alla porta del pronto soccorso di Bra che si chiudeva. Ho temuto che quella fosse l’ultima volta che la vedevo. Come si può reagire quando ti dicono che la persona che ami rischia di morire? Che sta affrontando una malattia di cui si sa poco? Come dirlo ai bambini?”.

Adriano si rivolge intanto a un amico, parla con lui, si confida: “Ho avuto la fortuna di poter contare su persone che si sono rivelate veri amici. Il mio amico mi ha invito a credere, pregando per lei, e così ho fatto. Ho detto ai bambini di pregare per la mamma. Credo che questo periodo sia stato innanzitutto una prova di fede”.

Inizia per Adriano un periodo lunghissimo. Estell è intubata in coma farmacologico al Carle e Adriano è in quarantena insieme ai bambini. Non possono vedere nessuno: “Per fortuna sono stati bravissimi. Quando avevo un momento di sconforto mi chiudevo in bagno a piangere o telefonavo al mio amico e recuperavo le forze. Dopo quei momenti di disperazione, però, sentivo una grande energia e speranza”.

Adriano ed Estell sono di Cervere, un comune piccolo. La notizia dello stato di salute di Estell fa velocemente il giro del paese: “Hanno iniziato a chiamarmi in tanti. Ho risposto che non avevo bisogno di compassione, ma di preghiere. In tanti si sono organizzati e hanno pregato per Estell, dapprima amici e parenti stretti, poi in tanti, anche persone che non conoscevamo”.

Accanto alla preghiera ci sono le telefonate alla terapia intensiva, le cure, le piccole speranze seguite da momenti di sconforto.

“Credo che le nostre preghiere siano state accolte perché accanto a mia moglie ci sono stati medici, infermieri e Oss incredibilmente sensibili. Quando mi chiamavano sembravano soffrire insieme a me, quando mi dicevano che gli antivirali non stavano facendo effetto, si sentiva il loro dispiacere”.

A Estell vengono fatte diverse cure. Il 29 marzo sembrava che nessuna funzionasse: non reagiva, non migliorava, nel frattempo anche la più piccola delle bimbe aveva iniziato a stare male. Papà Adriano aveva paura che il virus avesse contagiato anche lei.

Ha la febbre. Chiama il 112 e viene fatto il tampone anche alla piccola.

Il 30 marzo arriva la svolta. Il tampone della bambina è negativo ed Estell si sveglia, viene estubata, beve un tè: “Non mi sembrava vero. Il giorno prima sembrava che non si sapesse più cosa fare e poi ha ripreso a respirare. L’antivirale sperimentale che le hanno somministrato ha funzionato”.

È ancora presto per dire che è tutto finito, ma si può iniziare a sperare che andrà per il meglio: “Oltre al personale in ospedale straordinario sono stato molto fortunato perché ho potuto contare su un’amica di famiglia e sulla mamma di uno dei bambini che alleno. Sono due infermiere che si sono dimostrate un grande aiuto. Mi consultavo con loro sulle terapie, mi davano conforto nell’interpretare le parole dei medici. Le ringrazio tantissimo, come ringrazio le tante persone che ci sono rimaste accanto, chi con una telefonato chi, come alcune mamme che ci hanno portato piatti cucinati o la spesa”.

Estell non è ancora tornata a casa, con le complicazioni che ha avuto è ancora in ospedale, ma i tamponi di controllo sono negativi e ha potuto essere trasferita in riabilitazione ortopedica e neurologica di 2° livello a Fossano, l’ospedale in cui lavora, un po’ più vicina, anche geograficamente alla famiglia che le auguriamo di riabbracciare al più presto possibile.

“Estell è ancora molto provata e non se la sente di parlare, ma voglio raccontare io una cosa che mi ha detto. Quando si è svegliata mi ha raccontato che mentre era in coma ha visto un grande albero. Sull’albero c’era sua mamma e c’ero io. Dietro l’albero c’erano molte persone di Cervere che conosce. Un po’ più in là c’era sua nonna, peruviana, con la sua famiglia e i suoi amici, stavano salendo su un autobus e la nonna le ha detto che stavano venendo da lei, pregando per lei e per la sua guarigione. C’era anche nostro figlio più grande, Dennis, che non l’ha mai lasciata sola. Per me questo è un segno che le nostre preghiere sono state accolte. Ringrazio con tutto il cuore le persone che hanno rinunciato anche solo a 5 minuti del loro tempo per dedicarlo a Estell e alla mia famiglia pregando”.

L’ultimo pensiero di papà Adriano nella nostra telefonata, prima di tornare a dedicarsi ai suoi bambini è dedicato al personale sanitario: “Credo che non si possa immaginare atto d’amore più grande del loro. Mettono a rischio la loro stessa vita per salvarne altre di perfetti sconosciuti, combattendo contro un virus di cui si sa pochissimo. Dobbiamo fermarci, tenerci stretti le persone che amiamo e ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario per il lavoro che sta svolgendo”.