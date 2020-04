Mensa scolastica a Ceresole d'Alba, come ottenere le ricevute degli importi versati nel 2019

Il comune di Ceresole d'Alba comunica ai genitori dei bambini iscritti al servizio di mensa scolastica, che le ricevute degli importi versati nell'anno 2019 utilizzabili per la dichiarazione dei redditi si possono ottenere con le seguenti modalità. Per il periodo gennaio/giugno: gli interessati devono inviare richiesta all’indirizzo mail carmagnola@euroristorazione.it. Le ricevute verranno restituite tramite mail a partire dal mese di maggio.



Per il periodo settembre/dicembre: le ricevute possono essere scaricate dal sito https://ceresoledalba.ristonova.it/novaportal/ nella sezione stampe/servizi/versamenti anno solare utente mediante le proprie credenziali di accesso.