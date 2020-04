"Non lavorare stanca"

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del Santa Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza

Le misure per limitare i contagi hanno sospeso molte attività e il timore economico trova nell’isolamento la sua cassa di risonanza.La quarantena non è un riposo e l’inattività forzata può essere stressante più del lavoro frenetico. La mancanza di occupazione riduce gli introiti ed opacizza l’identità privandola di gratificazioni vitali. Ci si sente insicuri ed impotenti e si rischia di scambiare il presente per una condanna definitiva.Per parlare ai bambini dei traumi e contestualizzarne le conseguenze, uso spesso la metafora del lumacone rosso. Quando attraversa un prato, il lumacone se ne ciba e vi posa la bava. I sopravvissuti ai traumi, come i fili d’erba, non sono colpevoli di questa violenza e basterà un temporale a lavare la scia.Allo stesso modo, il disagio economico di questi mesi non sarà permanente. Esso deriva da un trauma sociale e, come tale, non dice niente del valore e delle capacità dei singoli.Ricordare questo permette di pensarsi al di là delle contingenze, confidando ancora in se stessi e riconoscendo negli altri le stesse fatiche e altrettante risorse. Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136