A Montà 1700 mascherine riutilizzabili ai cittadini

A differenza di altri Comuni del Roero che hanno proceduto con la distribuzione capillare di materiale Dpi alla popolazione, il Comune di Montà, ha attivato un sistema che resta attivo nel tempo: l'acquisto di mascherine riutilizzabili cucite dalle abili mani dei volontari del gruppo Caritas di Montà e messe a disposizione in alcuni negozi di alimentari in paese.

Le mascherine sono in cotone lavabile ed hanno una pellicola protettiva da inserire. Sono eco-compatibili e al primo utilizzo devono essere igienizzate. Sono disponibili in confezioni da due pezzi. E la cosa interessante di questo servizio - dal momento che la situazione di emergenza sanitaria si protrarrà ancora per diversi mesi - è il pregio del loro riutilizzo.

Le mascherine possono essere ordinate anche via telefono (0173.977499 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 oppure compilando il modulo online sul sito del Comune di Montà. Una volta ordinate, verranno recapitate direttamente a casa. Il servizio di consegna è rivolto a quelle famiglie o persone (anziani o con problemi di mobilità) che non hanno possibilità di andarle a recuperare nelle attività commerciali. Sono comunque diversi i negozi a Montà dove si possono acquistare i dispositivi di protezione Dpi, dalle (ffp2) specifiche per gli operatori sanitari, a quelle chirurgiche, fatte a mano o fai da te. Considerando che il tessuto e gli elastici delle mascherine sono quasi sempre acquistati è molto gradita un'offerta che permetta di continuare l’attività di confezionamento delle stesse.

Sono circa 1700 le mascherine prodotte in questi giorni dal gruppo Caritas Montà e stanno continuando a produrne.

"A questo proposito ringraziamo la preziosa e fondamentale collaborazione ricevuta da parte delle altre persone del paese per le operazioni di taglio e cucitura".

Dal momento che le mascherine o copri-bocca sono diventate obbligatorie per il personale addetto alla vendita in tutta la nostra Regione Piemonte se ne raccomanda l’utilizzo da parte dei cittadini che entrano nell’esercizio commerciale sia al chiuso che all’aperto (mercati) e sui mezzi di trasporto pubblico.

"Come Comune abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa del Gruppo Caritas Montà che favorisce e alimenta il sentimento dell’altruismo, aiuta a costruire la comunità e l’aiuto vicendevole. Quello che chiediamo ai cittadini è di non fare incetta di mascherine, ma di acquistarne poco per volta, al massimo una confezione o due per famiglia - spiega il primo cittadino, Andrea Cauda- Noi come Comune di Montà garantiamo la prosecuzione del servizio anche attraverso contributi che eroghiamo per continuare a sostenerlo".



Sono comunque ben accette le donazioni che si possono fare: nel punto vendita al momento del ritiro della mascherina; direttamente in Parrocchia (sia nel capoluogo che nelle frazioni) per chi riceve da casa la mascherina; tramite conto corrente bancario specifico (IT 55 Z 03111 46510 0000 0000 191) per favorire una raccolta fondi che verrà destinata a donazioni per aiutare a sostenere il servizio, la Croce Rossa di Montà e il sistema sanitario locale sostegno del Gruppo Caritas Montà, la Croce Rossa sede di Montà, l’acquisto di dispositivi sanitari Dpi, per personale sanitari sostegno alle realtà impegnate sul territorio per l’emergenza Covid-19.

I negozi di Montà che hanno in dotazione le mascherine o copribocca del Gruppo Caritas Montà

Agrimacelleria Fattoria Ponchietta via Cavour 2 -0173.976736

Carrefour Express corso Manzoni 34 - 0173.97570

Casetta Gabriella piazza Mons. Casetta 4- 0173.971327

La Bottega della Carne corso Manzoni 23- 338. 8289550

L'idea via Cavour 7/A- 0173.976448

Parafarmacia Salus via Cavour 3- 0173. 9745866

Salumeria Gastronomia Al mondo via Cavour 1- 0173. 976234