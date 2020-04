Alba, quinta vittima del Covid mentre salgono a 13 i negativi al doppio tampone

“Le più sentite condoglianze alla famiglia della quinta vittima albese del Coronavirus da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale. Un segnale incoraggiante arriva oggi dal numero dei guariti risultati negativi ai due tamponi che finalmente comincia a salire. Cinque in più solo negli ultimi giorni. Chiedo ai cittadini di mantenere l’attenzione alta, di rimanere a casa e limitare il più possibile le uscite”.



Così il sindaco albese Carlo Bo nella nota con la quale, pochi minuti fa, il Comune langarolo ha fornito un nuovo aggiornamento rispetto alla situazione del contagio tra i residenti della capitale delle Langhe.



A un lieve incremento delle persone attualmente positive, salite a 45 rispetto alle 43 comunicate venerdì scorso, si affiancano purtroppo la notizia relativa a una nuova vittima, la quinta da inizio emergenza, ma anche all’incremento dei pazienti divenuti negativi al tampone, saliti a 13 (erano 8 pochi giorni fa).



"La diffusione del contagio – si ricorda dal Municipio – si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, pertanto si rammenta di non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico, e di riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio. Le persone anziane o affette da patologie croniche – si dice ancora – sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone".