Arci Caccia della Granda chiede alla Regione una proroga nei pagamenti

Gianfranco Capoccia - Presidente provinciale Arci caccia Cuneo - ha scritto all'assessore regionale Protopapa

Egregio Assessore

Il sottoscritto Capoccia Gianfranco in qualita' di Presidente Provinciale della Sez. Provinciale ARCI CACCIA di Cuneo, viste le restrizioni emanate dal Governo Centrale e Regione Piemonte dovute inevitabilmente al grande problema COVID 19, chiede che la quota per ammissione annata venatoria 2020 venga prorogata di ulteriori 15 giorni e cioe al 15 Maggio in quanto molti cacciatori non possono spostarsi dal Comune di residenza o di ubicazione per raggiungere gli sportelli bancari, tenendo conto che la scadenza per tale versamento e' il 30 Aprile e le restrizioni PROBABILMENTE si allenteranno solo il 4 Maggio molti non riuscirebbero a pagare in tempo ritrovandosi di fatto esclusi all annata venatoria 2020 , in particolar modo molte persone anziane che non sono in grado di effettuare il sopraccitato versamento per via telematica