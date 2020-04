Coronavirus: Briaglia riceve 1000 euro dalla Fondazione CRC

"Sono felice di annunciare che la Fondazione CRC ha accolto favorevolmente la nostra strategia di messa in sicurezza, finanziando il nostro progetto con 1000 euro senza cofinanziamento. Queste risorse ci permetteranno di proseguire le operazioni messe in atto finora, garantendo alla popolazione la possibilità di usufruire di ulteriori dispositivi di protezione individuale" .

Con queste parole il sindaco di Briaglia, Dario Filippi , ha commentato la notizia dell'assegnazione di un contributo economico da parte della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo al suo Comune, erogato nell'ambito del bando "Emergenza per il sociale".

Filippi ha quindi ringraziato pubblicamente la Fondazione CRC "per l'attenzione dimostrata verso tutti, anche nei confronti delle comunità più piccole: in questo momento difficile nessuno deve essere lasciato solo. La nostra protezione civile ha già dimostrato una forte presenza sul territorio e questo aiuto economico non potrà che favorire tutti i briagliesi".