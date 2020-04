Coronavirus, Diano Marina: multato 40enne di Cuneo "beccato" a seguire i lavori nella sua seconda casa

Sanzionato dalla polizia municipale di Diano Marina un 40enne originario di Cuneo. L'uomo è stato multato di 400 euro poiché si sarebbe recato presso la sua seconda casa insieme agli operai di una ditta edile di Villafalletto.

Il cantiere era in regola; gli agenti, agli ordine del comandate Franco Mistretta, hanno infatti appurato il rispetto sia delle norme anti infortunistiche che quelle relative ai dispositivi di sicurezza finalizzati al contenimento del contagio da coronavirus. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

Nei giorni scorsi è stato il presidente della Giunta regionale, Giovanni Toti, ad autorizzare la ripesa dei cantieri di edilizia privata i quali non necessitano neanche dell'autorizzazione da parte delle Istituzioni. Gli operai erano quindi legittimati a lavorare, ma il titolare dell'immobile, sito in pieno centro, non poteva recarsi presso la sua seconda abitazione in quanto ciò ha configurato la violazione della normativa che sanziona lo spostamento verso un altro comune per motivi non giustificati. Ci si può infatti muovere verso un altro comune, diverso da quello in cui si abita o si risiede, solo per motivi lavorativi, di salute o di assoluta necessità.

Oggi poi, la Polizia municipale dianese ha controllato altri tre cantieri di alcune ditte sia piemontesi che lombarde e tutte sono risultate essere in regola, ma nei prossimi giorni le verifiche continueranno per monitorare la situazione.