Coronavirus, tre detenuti positivi nel carcere di Saluzzo

Sono 3 al momento i casi di positività Covid 19 accertati nel carcere Morandi di Saluzzo.

“La situazione è sotto controllo. Sono tre detenuti che manifestano sintomi lievi. Sono ricoverati nell'infermeria del carcere, isolati dagli altri, e hanno dato il via all'iter per sottoporre tutta la comunità penitenziaria, detenuti, agenti di polizia, personale dell'amministrazione (circa 600 persone) al test – informa Paolo Allemano, garante comunale del penitenziario, ex sindaco di Saluzzo, già consigliere regionale nell’ambito della Sanità, tornato ad indossare il camice bianco nel nosocomio cittadino, polo Covid per l’emergenza sanitaria.

"I primi 200 test sono stati effettuati domenica 19 aprile grazie alla disponibilità del responsabile del servizio sanitario del carcere dottor Mitu - continua- Entro metà settimana dovrebbe concludersi lo screening, condizionato dalla effettiva disponibilità dei tamponi e dei reagenti.

Si spera, in un numero basso di casi da poter far fronte alle necessità con l'isolamento interno, salvo i casi che dovessero richiedere un ricovero in ospedale".

Sull'eventualità del trasferimento in ospedale, potrebbero crearsi problematiche essendo, quello di Saluzzo, un carcere quasi completamente di massima sicurezza.

Uno di detenuti positivi era stato trasferito circa 3 settimane fa dal carcere di Bologna. E’ stato sottoposto a quarantena, ma ha manifestato ugualmente i sintomi, seppur lievi.

Sottolinea il garante regionale Bruno Mellano. “Da fine anno il carcere di Saluzzo, è stato trasformato in carcere tutto ad alta sicurezza ed avendo sezioni vuote è stato oggetto di trasferimenti in questo periodo di epidemia Covid. (72 i trasferiti). I garanti- continua - hanno segnalato all’Amministrazione penitenziaria e sanitaria il potenziale rischio di trasferimenti. Il monitoraggio è ora indispensabile per comprendere il quadro della situazione e mettere in campo le misure adeguate, sperando siano accertati pochi positivi al virus."