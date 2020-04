Emergenza Covid-19: celebrazioni per il XXV aprile a Fossano

Anche in un momento come questo l'Amministrazione Comunale di Fossano vuole celebrare la giornata della Liberazione seppur con le dovute restrizioni del caso imposte dagli organi competenti.

In modo particolare verranno deposte corone di alloro nei 4 luoghi simbolo dei Caduti (Monumento ai Caduti in Largo Eroi, Monumento in memoria dei Caduti Alpini in piazza Picco, Cimitero urbano e Monumento alla Resistenza in piazza Romanisio) successivamente il sindaco si recherà al Monumento ai Caduti per un momento di raccoglimento in solitaria, così come previsto dalle direttive della prefettura di Cuneo, che indicato quanto segue: "Eventuali iniziative di deposizione di corone presso i monumenti ai caduti, da parte di Istituzioni territoriali o locali, dovranno prevedere la presenza della sola Autorità deponente, evitando quindi il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento della popolazione".

"Invito tutta la cittadinanza a unirsi a me, ognuno da casa propria, facendo un minuto di silenzio in ricordo dei caduti di tutte le guerre alle ore 15, a seguire invito tutti a cantare l'inno nazionale da casa", l'appello del sindaco di Fossano Dario Tallone.