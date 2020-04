Il "Sacra Famiglia" di Mondovì non si arrende: "Stiamo giocando al meglio questa difficile partita"

"L'emergenza Covid-19 purtroppo non è ancora cessata. La nostra struttura non è stata risparmiata, sia per quanto riguarda gli ospiti, sia per quanto concerne i dipendenti. Siamo vicini ai primi e ai secondi e ringraziamo gli operatori per l'encomiabile opera che svolgono in un momento così difficile".

Esordiscono con queste parole il presidente e il direttore sanitario dell'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì, ovvero Diego Bottero e il dottor Domenico Clerico, in una nota congiunta diffusa a mezzo stampa per aggiornare i monregalesi e non sul contesto attuale all'interno della casa di riposo.

"Pur con tutte le difficoltà del periodo nel reperire personale in sostituzione di quello mancante - proseguono i due -, siamo riusciti, grazie alla collaborazione con il dottor Enrico Ferreri e con i suoi collaboratori (coordinatrice I. Oggerino), a mantenere la situazione dell'ente sotto controllo. Ad oggi gli ospiti hanno l'assistenza garantita al meglio di quanto permesso dalla situazione attuale e generale. Per la sicurezza della struttura in questi giorni sono state assunte nuove misure di compartimentazione e si è proceduto a un ulteriore risanamento, nonché all'approvigionamento dei presidi. A tale proposito ringraziamo il dottor Mirco Grillo, che ci ha fornito il supporto del personale esperto in infezioni (coordinatrice L. Ghiglia e I.P. G.P. Peirano). Un grazie anche al dottor Prandi (medico competente) e all'ingegnere Tassara (responsabile della sicurezza), al dottor Airale (responsabile della vigilanza) e alla dottoressa Sclavo (direttrice della struttura)".

Gara in salita, dunque, ma l'esito è ancora tutto da definire e le armi a disposizione sembrano esserci: "Le cautele sono d'obbligo, la consapevolezza del momento delicato è doverosa, però la squadra 'Sacra Famiglia' sta giocando al meglio la partita. Da domani, per ottenere informazione sui degenti, al fine di ottimizzare al meglio i minuti di assistenza, sarà possibile telefonare dalle 11 alle 12 al numero esistente per inoltrare le richieste: sarà nostra cura richiamare nel pomeriggio per fornire le notizie. Ci scusiamo del fatto che ovviamente le informazioni saranno circoscritte ed essenziali".