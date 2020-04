La denuncia dell'Osapp: "Ancora 40 positivi al coronavirus nelle carceri del Piemonte"

"Fortissima preoccupazione da parte del personale della Polizia Penitenziaria per i rischi del contagio da coronavirus nelle carceri, in particolare per il Piemonte". E' l'allarme lanciato da Leo Beneduci, segretario dell'Osapp, sindacato di Polizia Penitenziaria.

"Nel carcere di Torino sono ancora 40 i detenuti positivi ristretti nella struttura, mentre 9 sono stati trasferiti ai domiciliari. Tra i poliziotti penitenziari, invece, si registrano due nuovi contagi, per un totale di 12", aggiunge Beneduci. "Tra i contagiati, uno aveva terminato la quarantena a fine marzo e da dieci giorni era in servizio".

"Nel frattempo, essendo alla misurazione delle temperature di chi entra in carcere, è entrato in contatto con numerose persone". Secondo quanto riporta il segretario dell'Osapp, nel carcere di Saluzzo, su 150 tamponi effettuati, 4 detenuti e 4 agenti di polizia sono risultati positivi.

"Come organizzazione, ricordiamo la necessità di effettuare tamponi a tutta la popolazione carceraria - conclude Beneduci - per scongiurare una situazione di grave rischio per la salute sia interna alle carceri che pubblica