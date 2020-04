La Sibelco di Borgo San Dalmazzo e Robilante risponde all'emergenza Covid-19

Il sito Sibelco Italia di Robilante ha donato 340 mascherine e 85 tute protettive all’Ospedale di Cuneo e ad alcune Residenze Sanitarie Assistenziali della provincia di Cuneo;

Il team del sito di Borgo San Dalmazzo ha deciso di donare le proprie tute in tyvek, occhiali protettivi e guanti in lattice alla Croce Rossa locale. Così, fin dai primi momenti dell’emergenza Covid-19, i siti Sibelco Italia della provincia di Cuneo hanno voluto manifestare la loro vicinanza e solidarietà alle comunità locali e agli operatori sanitari del territorio che combattevano contro il Covid-19, rispondendo con prontezza ed efficacia alla richiesta di materiali protettivi per le strutture sanitarie e assistenziali del territorio.

“Tutte queste azioni sono state già rese operative e altre saranno implementate nei prossimi giorni: mentre siamo impegnati a proteggere noi stessi e il nostro business, teniamo sempre alta l’attenzione sulle esigenze del territorio in cui operiamo, cercando di rispondere al meglio” afferma Luca Tomatis, Site Manager del sito di Robilante.

“Allo scoppio della pandemia, la nostra priorità, come gruppo industriale operante da decenni nel territorio del Cuneese, è stata immediatamente quella di dare un aiuto concreto e tangibile alle comunità locali, oltre ovviamente a proteggere i nostri dipendenti” le parole di Matteo Cherasco, Site Manager del sito di Borgo San Dalmazzo.

Questa iniziativa si colloca all’interno di un più ampio programma di azioni a sostegno dei sistemi sanitari territoriali, che Sibelco, attraverso le sue sedi sparse su tutto il territorio nazionale, ha portato avanti anche in altre aree del nostro Paese: ad esempio, all’Ospedale di Bergamo, in piena emergenza Covid-19, sono stati consegnati 10 schermi medicali; guanti in lattice, mascherine e occhiali protettivi sono stati donati ad altre realtà sanitari e assistenziali a Maranello, Latina, Formia, Poviglio, ZolaPedrosa. Sibelco è una società multinazionale operante nel settore estrattivo-minerario.

Dal 1872, attraverso una continua ricerca, propone ai propri clienti prodotti minerari e soluzioni materiali che contribuiscono all’innovazione continua in vari settori tecnologici e industriali. Ad oggi è attiva in oltre 40 paesi in Europa, Asia, America, Oceania, gestendo più di 200 stabilimenti con un team di circa 10.000 persone. Lo stabilimento di Robilante e la cava annessa sono attivi dagli anni ’30 del secolo scorso. Con il lavoro dei suoi 80 dipendenti è il sito di punta del Gruppo nella produzione di sabbie silicee per i segmenti industriali di vetro cavo e vetro piano, rifornendo clienti quali AGC Flat Glass Italia, Bormioli Pharma, Corning Pharmaceutical Glass, Vetreria Etrusca e Zignago Vetro.

Il sito di Borgo San Dalmazzo opera nel settore Ingegneristico e produttivo/manutentivo di Impianti industriali facenti parte del gruppo e non. Ormai da una ventina di anni gli uffici tecnici e l’officina danno supporto nello studio, disegnazione e produzione di macchinari e manutenzioni specifiche per il mondo minerario.