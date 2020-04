Marcello Cavallo (associazione Insieme): "Siamo vicini alle famiglie delle vittime, e ci uniamo al grazie al personale medico sanitario"

L’Associazione Insieme vuole esprimere alcune particolari parole in questo momento di emergenza tramite il suo Presidente, Marcello Cavallo: «Un pensiero ai malati con l’augurio di una pronta guarigione. Siamo vicini alle famiglie di chi non ce l’ha fatta e ci uniamo al grazie di molti per il personale medico sanitario, a tutti coloro che stanno lavorando in quelli che sono considerati settori essenziali, agli insegnanti che hanno saputo reinventare un nuovo modo di formazione ed ai ragazzi che stanno impegnandosi perché questo difficile anno scolastico si concluda con positivi risultati. La nostra Associazione, pur avendo dovuto cancellare molti incontri ed eventi, ha continuato la propria attività con video conferenze settimanali alle quali prendono parte oltre 40 persone di tutta la provincia. A questi meeting sono intervenuti, di volta in volta, esperti nel settore sanitario ed europeo e così è emersa con forza la volontà di dare un contributo di idee concrete alla ripartenza della nostra provincia, affrontando temi che toccano l’economia ed il lavoro, l’agricoltura, agroalimentare e montagna, la sanità, il welfare, il turismo, tempo libero e sport, la cultura, società e formazione, le infrastrutture ed innovazione e in ultimo, ma non per importanza, i giovani (under 40)».