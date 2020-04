Melle, le borse di studio in ricordo dell’alpino Valter Martinengo devolute alla Sanità Locale

Le borse di studio - a nome ed in ricordo dell’ Alpino Martinengo Valter ad un anno dalla Sua triste dipartita - a causa della grave situazione venutasi a creare che ha interrotto tutte le attività didattiche, non potranno essere consegnate agli alunni ritenuti più meritevoli durante il periodo scolastico.

Pertanto, vista la straordinarietà della situazione, i Gruppi Alpini di Manta e di Melle, unitamente alla famiglia Martinengo, hanno pensato di devolvere l’ intera cifra stanziata per l’anno in corso alla Sanità Locale, a chi comunque si sta realmente prodigando per la salute di tutti esponendosi in prima linea.

Siamo sicuri che questa decisione possa essere sottoscritta da parte di tutti coloro che hanno donato per lo stanziamento di queste Borse di Studio e che questo sia il vero valore che contraddistingue gli Alpini e ha contraddistinto Valter: promuovere e fare del bene!

La donazione verrà fatta all’Officina delle Idee di Saluzzo con causale “Covid-19”. Sicuri che andrà tutto bene ringraziamo di cuore tutti gli operatori che stanno facendo il possibile per salvare la popolazione.