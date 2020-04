Mondovì: il grazie dell'associazione "Amici del cuore" per le donazioni ricevute

“Desidero ringraziare quanti ci hanno manifestato il loro supposto - ha dichiarato il dottor Mario Rossi -. In particolare, grazie alla Banca Alpi Marittime di Carrù e il suo presidente, Gianni Cappa, che ci ha fatto pervenire una cospicua somma, i familiari di una paziente di Ceva (deceduta per mancato trapianto) e la mamma di C. Ambrogio".