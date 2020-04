Primo caso positivo di Coronavirus a Viola, Comune della val Mongia: a comunicarlo ufficialmente, questa mattina, è stato il sindaco Danilo Donetta, dopo averlo appreso dalla piattaforma regionale.

"La persona in questione - ha dichiarato il primo cittadino - è residente a Viola, ma attualmente si trova domiciliata per lavoro in un altro Comune della provincia di Cuneo".

Il sindaco ha inoltre augurato al paziente una pronta guarigione da parte sua e di tutta l'amministrazione municipale.