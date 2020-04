Saluzzo, galleria virtuale per un’asta d’arte che aiuta l’ospedale

Supera la quarantina il numero degli artisti del territorio che ha aderito alla gara di solidarietà lanciata dall’Associazione “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo”.

Tutti hanno donato una loro opera che verrà venduta sulla piattaforma virtuale facebook dell’Officina delle idee e servirà per le attrezzature necessarie al nosocomio cittadino, ora strutturato per la cura dei pazienti Covid.

Caterina Rinaudo è stata la prima. Poi sono arrivati Gianfranco Coltella, Serena Racca, Cristina Pedratscher, Micaela Delfino. A loro si sono aggiunti Marinofelixg, Aldo Galliano, Marianna Pagliero, Cristina Saimandi, Anna Valla, Nelli Sofia Altafin, Sisma, Cristina Ferrari, Sandro Midulla, Gianni Audisio, Giuseppe Capello, gli Architetti Maffioli & Ruggeri, Michelangelo Tallone, Bruno e Luca Giuliano, Ugo Giletta, Araldo e Andrea Cavallera, Lorenza Bessone, Enrico Ruetta, Gianfranco Galizio, Franco Giletta, Alessia Clema, Marco Tallone, Guido Palmero, Oscar Perottino, Stefano Avalis, Alessandro Disderi, Elisa Vaschetti Longo, Antonella Marchetti, Alessia Griglio, Lorenzo Griotti, Piero Riva, Sabrina Veronese, Germana Eucalipto, Marco Pagliero, Pierantonio Masotti, Giorgio Giordano, Fausto Nazer, Paolo Viano, Maurizio Mo.

Per la causa dell’Ospedale cittadino la famiglia Bolla ha donato due opere. Un disegno di Piero Bolla, scomparso lo scorso anno, a cui la città di Saluzzo aveva tributato una personale due anni fa in Castiglia. Si tratta di un mobile “rifugio” realizzato con la tecnica mista, mentre il secondo disegno, una pittura su carta con l’intervento di colori spray è del figlio Nicola, medico oculista e artista.

“Una risposta grandissima da parte di tutto il mondo dell’arte contemporanea, Saluzzese ma non solo – afferma Giovanni Damiano presidente dell’Officina delle idee – che ci riempie di gioia”.

Sono paesaggi, volti, ossessioni, riportati su tela ed espresse in sculture in ceramica, lampade artistiche, ceramiche d’arte, monili, disegni su carta, a china o a carboncino, qualcuna molto attinente al momento storico che stiamo vivendo: tutte molto intense e rispecchianti le personalità dei vari artisti. Locali ma non solo: anche di Savigliano, Cuneo e del Pinerolese, in una gara di solidarietà che potrebbe portare alle casse dell’Associazione e di conseguenza all’Ospedale qualche migliaio di euro.

Partono tutte da 100 euro come base d’asta, facendo diventare i partecipanti tutti uguali di fronte alla solidarietà.

“Non siamo una casa d’aste o un’attività commerciale. Il nostro compito è raccogliere fondi per l’Ospedale – afferma Damiano, che con Michele Antonio Fino sta seguendo l’iniziativa - Gli artisti, chi più noto e chi meno, hanno capito e condiviso il nostro obiettivo. Non ci interessava metterli in competizione tra loro”.

“Certamente a prezzi decisamente abbordabili si possono acquistare opere di sicuro interesse, perché ci sono artisti saluzzesi noti nel mondo, insieme ad altri che a mio parere lo diventeranno”.

Tecnicamente l’asta si svolge sulla pagina facebook dell’Officina delle idee e basta inserire un’offerta nella sezione dei commenti, sotto l’opera che interessa. Tempo 96 ore e, se non ci sono state offerte più elevate, previa effettuazione di un bonifico all’Associazione, l’opera è disponibile.

“Le opere eventualmente invendute ci piacerebbe collocarle presso l’Ospedale di Saluzzo – dichiarano gli organizzatori – e magari ritrovarci tutti dopo, finita l’emergenza, in una bella mostra in Castiglia”.