Vicoforte: secondo caso di positività al Coronavirus in casa di riposo

Il sindaco di Vicoforte, Valter Roattino, ha comunicato pochi minuti fa l'esistenza di un secondo caso di positività al Coronavirus presso la casa di riposo "San Giuseppe": si tratta di uno degli ospiti, ora ricoverato in ospedale.

Vi è però la notizia confortante della guarigione di un cittadino vicese che aveva contratto il Covid-19: i contagi totali all'ombra del Santuario dall'inizio della pandemia salgono dunque a quota 14, ma i malati attuali sono 12 (2 guariti).

Il primo cittadino ha altresì ricordato che i soggetti positivi al Coronavirus, al termine della cosiddetta quarantena vengono sottoposti a un secondo tampone per verificare se sussista ancora la positività. "Solo in quel momento, qualora il tampone dia esito negativo, ricevo la comunicazione della guarigione, quindi non sempre i miei comunicati sono così tempestivi. Me ne scuso, ma non dipende dal sottoscritto".