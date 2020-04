Anche la comunità islamica della Granda si prepara al Ramadan "a distanza"

Partirà venerdì prossimo (24 aprile) per concludersi il 23 maggio il nuovo periodo di Ramadan per le comunità islamiche di tutto il mondo: si aprirà, come da tradizione, con il giorno di Hilāl (la luna crescente) e terminerà con Īd al-Fitr, la Festa della Rottura conclusiva.



Trenta giorni di digiuno giornaliero fino al tramonto - tranne che per i praticanti anziani, incinta, in allattamento, affetti da diabete o da malattie terminali oppure ancora in periodo mestruale - astensione dal fumo e dalle pratiche sessuali, in cui la facciano da padrone la preghiera e l'autodisciplina.

Le pratiche concrete legate alla tradizione, però, rischiano di finire qui in questo 2020 vessato dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e dalle inevitabili (e ancora attive) restrizioni al contatto sociale. Tanto che - come riportato da alcuni quotidiani nazionali - Yahya Pallavicini, imam della moschea milanese Al Wahid e presidente della comunità religiosa islamica italiana ha sottolineato l'importanza, per i fedeli, di non recarsi di sera alle moschee e ai centri culturali per celebrare i giorni di Ramadan.



Invito ripreso anche da Ahmed Sabani, presidente della Comunità Islamica della provincia di Cuneo: "Quello che stiamo vivendo è un momento difficile, con i membri della nostra comunità confinati per ragioni sanitarie in casa. Sarà quindi un Ramadan in famiglia, per la maggior parte, ma non mancheranno durante il mese contatti Skype, specie per la Festa della Rottura: si tratta di un momento celebrativo particolarmente importante che si passerà inevitabilmente in casa. Speriamo almeno la Festa del Sacrificio, che si tiene a settanta giorni dalla fine del Ramadan, di poterla vivere come comunità vera e propria".

Insieme a preghiera e autodisciplina, anche la beneficenza è uno dei pilastri non solo dell'Islam come religione, ma del periodo di Ramadan. E nell'emergenza attualmente in atto i membri della Comunità Islamica di Cuneo - da decenni radicata sul territorio provinciale e che conta centri islamici a Bagnolo Piemonte, Racconigi, Ceva, Verzuolo, Dronero, Fossano, Savigliano, Mondovì e che vede nel Centro di Cultura Islamica di Cuneo inaugurato il 5 maggio 2018 il suo luogo cardine - hanno già avuto modo di dimostrarsi vicini al territorio.



"Abbiamo lanciato una raccolta fondi, offerto una cena d'asporto allo staff dell'ospedale di Cuneo e invitato la comunità a donare il sangue - prosegue Sabani - : inoltre, diversi nostri giovani danno una mano ai vari progetti di spesa a domicilio comunali che popolano la provincia. Anche in questo mese di Ramadan cercheremo di proseguire con queste iniziative, e di spenderci come comunità in favore delle tante famiglie (di qualunque fede) in difficoltà".