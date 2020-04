Borgo San Dalmazzo, ecco l'acqua nel canale irriguo Bealera Nuova

Finalmente l'acqua scorre nel canale irriguo Bealera Nuova di Borgo San Dalmazzo.

Il ripristino non è ancora a piena portata a causa di una tubazione del gas che ne ostruisce in parte il passaggio. I lavori di realizzazione del bypass temporaneo in via Grandis sono partiti martedì 14 aprile a carico del Consorzio Irriguo Bealera Nuova.

"Questa mattina hanno fatto un sopralluogo per la tubazione - conferma il sindaco Gian Paolo Beretta - . Faranno degli interventi per la rimozione oppure faranno uno scavo di 20 centimetri per mettere il tubo a fianco. Il lavoro dovrebbe essere completato la prossima settimana".

A quel punto il consorzio potrà alzare le sponde e così si potrà erogare la portata di acqua come era prima, con grande soddisfazione degli agricoltori di via Candela e di frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.

Ricordiamo che il canale irriguo è stato chiuso il 13 agosto 2019 quando tre abitazioni in via Grandis a Borgo San Dalmazzo sono state dichiarate inagibili per evidenti crepe formatesi improvvisamente sulle facciate. Il dissesto era stato causato da un'infiltrazione di acqua del vicino canale irriguo.