Bra non rinuncia alla festa del 25 Aprile: diretta streaming per l'anniversario della Liberazione

Sarà un 25 Aprile sicuramente diverso, ma non per questo meno sentito e coinvolgente. Nel 75° anniversario della Liberazione, vista l’emergenza Coronavirus, la Città di Bra ha definito un programma di celebrazioni che la cittadinanza potrà seguire direttamente da casa, grazie a una diretta streaming che permetterà di essere uniti anche se distanti, festeggiando la libertà e i nostri valori esclusivamente on line, in un’unica piazza virtuale.



L’appuntamento è alle 10 di sabato 25 aprile sulla pagina Facebook del Comune (visibile anche dai non iscritti al social e raggiungibile cliccando su questo link o dalla home page del sito www.comune.bra.cn.it): in diretta da piazza Caduti per la Libertà il sindaco Gianni Fogliato renderà omaggio alla memoria di chi ha lottato per la nostra libertà con la deposizione corona d’alloro e l’intervento da Palazzo Municipale. Sarà possibile visualizzare il video della commemorazione anche dopo la diretta, sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it.



Nel pomeriggio, alle 17 sulla web Radio Braontherocks il presidente del Consiglio comunale e storico Fabio Bailo narrerà alcuni episodi di vicende partigiane legate alla città.



“In questo difficile momento storico è importante trovarci uniti nel ribadire i valori fondanti della nostra democrazia, affermare la preminenza assoluta dei diritti inalienabili dell’uomo e contribuire a costruire una società in cui tutti sono partecipi di una speranza collettiva. Speranza di cui, oggi più che mai, sentiamo fortissimo il bisogno – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Vi invito a seguire le celebrazioni in streaming, perché nonostante l’isolamento e l’emergenza, possa essere un 25 Aprile di partecipazione, unione e comunità”.