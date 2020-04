Ceresole d'Alba, il MuBatt organizza la conferenza online "Armi ed equipaggiamenti del Regio Esercito Italiano nella Grande Guerra"

Il MuBatt Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba invita a un evento sperimentale in tempo di COVID19.



Venerdì 24 aprile alle ore 21 si terrà una conferenza online dal titolo "Armi ed equipaggiamenti del Regio Esercito Italiano nella Grande Guerra". Il relatore sarà Antonio Manzo, esperto di armi di Bra. "Proveremo a raccontare in circa mezz'ora quali erano le dotazioni dell'Regio Esercito durante la Prima guerra mondiale con anedoti e curiosità".



"E' un esperimento! Proviamo a non fermarci nonostante tutto e in attesa di poter tornare ad una vita normale"



Per partecipare è necessario collegarsi al link della piattaforma gotomeeting: https://global.gotomeeting.com/join/512216093