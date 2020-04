Il 25 aprile a Cuneo: la memoria rimossa e il dovere di ricordare di una città medaglia d'oro per la Resistenza

Cara Anna Maria (Comandù),

sono passati sedici anni: quello che potevo fare l’ho fatto ma ho fallito e sono venuto meno alla promessa che ti feci con Aldo (Sacchetti), di porre una croce a ricordo del tuo Attilio e degli altri quattro sfortunati. Nemmeno per Tiziana (Bracciale) siamo riusciti a ottenere una croce per il suo Rocco e neanche per altri quattro, fucilati settantadue ore prima della liberazione della città. Mi chiedesti: “Ma Cuneo non è Città Medaglia d’Oro per la Resistenza?”.





Cara Anna Maria, ricordando il tuo Attilio mi scrivesti: “L’agente segreto, che muore scordato e rimane per sempre sepolto, compagno e fratello del Milite Ignoto. L’Ignoto è onorato perché non ha nome, e l’altro, che pur n’ebbe due per meglio servire la Patria non vale neppure un rimpianto”. Avevi ragione, sono sedici anni che scrivo articoli e pubblico libri, ho narrato ventisette mesi di orrori in città che la storiografia cuneese ha rimosso, e descritto le tragedie del tuo compagno e di altri giovani, ma da parte delle istituzioni neppure un rimpianto.





Due lettere aperte pubblicate sui giornali - una all’allora sindaco Alberto Valmaggia, l’altra a Federico Borgna, l’attuale sindaco - per chiedere di posare una lapide che commemori quei fucilati: nessuna risposta. Successivamente, nel corso di una Commissione consigliare, ho segnalato quelle esecuzioni dimenticate e ho proposto di valorizzare e far conoscere ai cuneesi i luoghi di detenzione e tortura nei quali fosti detenuta. La Commissione fu inconcludente, ricordo l’espressione vacua dei presenti... tempo perso. Con il Presidente del Consiglio e un assessore ho visitato il Museo Diffuso della Memoria e della Resistenza di Torino, un modello di realizzazione multimediale da far proprio anche a Cuneo... ugualmente, tempo perso.





A metà febbraio sono stato ricevuto dal Sindaco e gli ho proposto di rendere visibili al pubblico nella Casa Museo Galimberti la giacca e il cappotto che indossava quando fu assassinato e di far porre una lapide in Corso IV Novembre 1, dove Duccio trascorse la sua ultima notte. Fu gentile ma non so quanto apprezzò la mia proposta, congedandomi mi disse: “Ci ragioniamo”. Che tradotto dal politichese suona come un "Non interessa".





Cara Anna Maria, quello è stato il mio ultimo tentativo.

Sappi che il 25 aprile, qui a Cuneo, la Resistenza è rappresentata da un frivolo, spumeggiante balletto definito “della Libertà” e calorosamente danzato a poche decine di metri dai locali dove eri reclusa. Mi raccontasti che per anni, nel sonno, sentivi le urla e i gemiti dei torturati che provenivano dal corridoio; nella vostra cella ricordavi i singhiozzi di terrorizzate ragazze strette intorno a te. Attendevano il loro turno per raggiungere quel corridoio, il denudamento era l’inizio dell’interrogatorio, poi le sevizie più agghiaccianti. Nel buio e nel silenzio di quei sotterranei è rimasto il grido inascoltato di chi è stato ucciso più volte: nel corpo, nella memoria e infine dall’indifferenza e dal vuoto culturale di questa città che non sa più indignarsi.





Aldo, (l’ultimo comandante di divisione che partecipò alla liberazione di Cuneo e responsabile del Servizio X, rimosso dalla memorialistica Cuneese) mi disse: “E’ squallido saltellare vicino a quelle tristi celle. Là dentro due miei agenti furono torturati, altri fucilati”.





Mi rincresce Anna Maria, aveva ragione il generale Ezio Aceto: “Della Resistenza non è rimasto nulla, forse neppure l’ombra”. O, come scrisse Dino Giacosa: “…per il 25 aprile rimane la retorica ufficiale, il discorso fine a se stesso”. Punto. Hanno vinto l’insipienza dei politici e l’egemonia dei pochi.





Non scriverò e non pubblicherò più sulla Resistenza Cuneese.