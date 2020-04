Il Covid non ferma la Festa della Liberazione: due video ricordano le imprese della II Divisione Langhe

Il 25 aprile 2020: l’anniversario numero 75 della Liberazione quest’anno si celebra sul web, le storie di partigiani e di partigiane per celebrare la giornata saranno senza cortei e in modo virtuale.



Non ci sarà “la piazza”, vista l’emergenza Coronavirus, ma è sempre alto il pensiero “di restare liberi” e il pensiero, come le idee, non si possono fermare: la presenza collettiva ci sarà ugualmente nei cuori partigiani, antifascisti, perché nonostante la “separazione da virus”, resta la grande comunione di valori e di speranze.



Non ci saranno assembramenti: tutti lo devono sapere e rispettare, nell’interesse della salute pubblica. Ma ci sarà un grande affollamento, questo sì, nell’unire unire le voci e insieme alle voci fare sentire la riconoscenza verso chi ha sacrificato tanto per darci la libertà e la Costituzione repubblicana.

Che sia un impegno per l’oggi e per il futuro, in un tempo difficile come questo sarà una Festa della Liberazione 2020 che ricorderemo in modo “diverso”: per tutti dovrà essere una prova morale e sociale in questo mondo che, seppur “infettato” non deve correre il rischio di cadere nel razzismo e nell’egoismo, ma trovare o ri-trovare filoni di solidarietà per risvegliarsi domani in una diversa e più alta socialità. Per essere già pronti per il 25 aprile 2021.



Se quest'anno la pandemia rende impossibile ogni tipo di assembramento, i Ribelli delle Langhe festeggeranno e ricorderanno in modo diverso, tramite due video (entrambi intitolati "2020 I ribelli delle Langhe") che saranno pubblicati su YouTube e sulla pagina Facebook 25aprileiorestolibero dal 23 aprile.



Il primo è una raccolta di foto dal 1944 al 2019 e si avvale della consulenza storico scientifica di Renato Grimaldi dell'Università di Torino.



Il secondo è un video che vede protagonista la canzone partigiana "Sul Ponte di Cossano". La voce narrante e la regia sono di Alessio Bertoli, mentre la sceneggiatura è di Silvia Giordanino. Contributo musicale di Paolo Serazzi,

da un'idea di Lorenza Balbo e Silvia Giordanino.







IL PONTE DI COSSANO

La canzone sul ponte di Cossano è la canzone della Seconda Divisione Langhe. Il piccolo paese delle Langhe, Cossano Belbo, è un paese costituito da giovani hanno scelto di ribellarsi alla costituente repubblica sociale diventando partigiani, la popolazione contadina, un mondo che non esiste più, gli ex prigionieri di guerra, gli sbandati della quarta armata, così come le donne e gli anziani.



Tutti producono una resistenza del tutto particolare, fatta dapprima di una resistenza clandestina, una sorta di resilienza e poi di una resistenza politica ed armata.



Dopo l’armistizio dell’8 settembre cambia anche nelle Langhe il modo di vedere le cose, di ragionare e si percepisce finalmente che è giunto il momento di contribuire per cambiare le cose.



È giunto il momento di dire no alle scelleratezze del mondo fascista, è venuto il momento di dire no ad una guerra ingiusta e sbagliata, è giunto il momento di disobbedire alla costituente Repubblica di Salò.



Nell’ottobre del 1943 si può datare la nascita della prima banda di ribelli di Langa poi diventata nell’agosto del ’44 la Seconda Divisione Langhe, una banda che nasce come una banda politica, costituita da persone di quelle terre, che conoscevano quelle terre e gli uomini di quelle terre.



Volevano orientare i comportamenti delle genti al fine di ridurre al minimo le sofferenze della popolazione inerme, facile obiettivo dei rastrellamenti di fascisti e tedeschi. Non serviva, in quella circostanza in particolare nella fine del ’43, inizi del ’44, non serviva solo combattere, non serviva solo reperire le armi ma era essenziale essere in grado di condurre trattative con il nemico per lo scambio di prigionieri. Era essenziale, importantissimo fare accordi con i tedeschi ed i fascisti per difendere la popolazione da pesanti ritorsioni.



L’azione dei ribelli, come all’epoca si chiamavano i partigiani, nella zona della Langa e della valle Belbo impensierì non poco le formazioni tedesche e fasciste che controllavano la zona. Le lunghe e strette valle Belbo e valle Bormida erano infatti delle aree strategiche sia per gli alleati, che con un possibile sbarco in Liguria avrebbero potuto infiltrarsi all’interno e raggiungere le principali città del nord Italia, e allo stesso tempo evacuare rapidamente le forze militari verso il mare, sia per i fascisti e i tedeschi che cercavano di mantenere il controllo per poter ostacolare un’eventuale azione da parte dell’esercito francese.



Quindi quel tratto di territorio che è la Langa piemontese e ligure doveva essere tenuto libero, sotto controllo dai tedeschi e dai repubblichini. Ed è questo il motivo per il quale la banda dei Balbo, un gruppo iniziale di una ventina di uomini nel gennaio del ’44 e che poi poteva contare su oltre 200 partigiani armati fu oggetto fin da subito di dure rappresaglie.