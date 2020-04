Mondovì lotta per mantenere i vigili del fuoco sul territorio comunale: sì alla concessione gratuita di un terreno per la nuova caserma

Mondovì non vuole nemmeno sfiorare col pensiero l'idea che i vigili del fuoco possano lasciare la città per trasferirsi in una caserma al di fuori del territorio municipale: questa è la linea emersa nel corso del Consiglio comunale andato in scena nel pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile 2020, con i suoi componenti presenti per metà fisicamente in sala consiliare e collegati per la restante metà in videoconferenza dalle proprie abitazioni.