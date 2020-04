Saluzzo, il 25 aprile insieme nella piazza virtuale Facebook, con bandiere esposte e “Bella Ciao” dalle finestre

Sarà un 25 Aprile virtuale anche a Saluzzo, come in tutta Italia dove tante iniziative infioreranno la rete, i siti nazionali e locali dell’Anpi, di Comuni, associazioni che festeggiano la primavera di Libertà al suo 75° anniversario.

Virtuale, ma non meno carico di significato e parole di testimonianza sul valore della Resistenza. A Saluzzo, la cerimonia sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina del Comune a partire dalle 10,30 di sabato.

"Sarà una cerimonia semplice ed essenziale. Non essendo possibili gli assembramenti, ma volendo celebrare degnamente la Festa della Liberazione, ci appoggeremo alle quattro associazioni di protezione civile: Soccorso Radio, ANC, AIB e ANA in rappresentanza di tutte le realtà associative cittadine".

La cerimonia si svolgerà in diretta online dai Giardini della Rosa Bianca (chiusi al pubblico) al monumento della Resistenza. La parte del cerimoniale d’onore sarà a cura del sindaco Mauro Calderoni e della Comandante della Polizia municipale Bruna Gerbaudo.

Giorgio Rossi, presidente Anpi Saluzzo, parteciperà con un contributo video alla manifestazione. Sempre via web terrà l’orazione ufficiale della giornata Aldo Cazzullo giornalista del Corriere della Sera, autore di saggi e romanzi sulla storia e identità italiana.

Anche l’ Anpi locale aderisce alla mobilitazione lanciata dall'associazione nazionale che invita a esporre il tricolore e ad intonare dai balconi e finestre l’inno simbolo “Bella Ciao”, un flash mob, previsto per le 15 di sabato 25.

Venerdì 24 aprile alle 17 è in programma la lezione di Storia del professor Livio Berardo "L'assalto dei fascisti alle Camere del lavoro in provincia d Cuneo. Gli operai uccisi" in video conferenza in diretta Facebook@cgil.com. Iscrizioni entro il 23 aprile.