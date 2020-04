Tallone in diretta Facebook: “Noi sindaci abbiamo bisogno di direttive chiare e precise e non di dirette facebook”

Sono 58 le persone attualmente positive sul territorio comunale di cui 38 in strutture. Secondo il sindaco di Fossano Dario Tallone, i dati di contagio al di fuori delle strutture sanitarie sono la dimostrazione che i sacrifici stanno avendo l’effetto sperato contribuendo a mantenere isolato il contagio. Al momento attuale sono 10 le persone che sono già state dichiarate guarite, mentre 5, purtroppo, sono i decessi.

Nella diretta Facebook di oggi, 22 aprile, il sindaco ha anche affrontato il tema delle manifestazioni: “giovedì abbiamo deliberato la sospensione delle manifestazioni fino al 31 luglio, una decisione triste e dolorosa, ma dovuta in base alle indicazioni dell’andamento dell’epidemia”. Una primavera e un’estate senza Palio, San Giovanale e ogni altro evento pubblico e culturale.

Anche il 25 aprile subirà una contrazione: “Mi recherò in solitaria davanti al monumento ai caduti per un minuto di silenzio. Vi invito a unirmi a me in diretta Facebook con l’osservazione del silenzio e successivamente a cantare con me l’inno nazionale”. Nel suo intervento il sindaco Tallone ha anche proposto di dedicare la giornata del 25 aprile ai sanitari che “in questo momento stanno lottando per liberarci”.

Anche sugli orti sono giunti dei chiarimenti con l’aderenza delle disposizioni alla delibera regionale N° 47.

La distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata potrebbe ripartire dal 4 maggio con due punti di consegna al foro Boario e in cascina Sacerdote, mentre per chi ne ha fatto richiesto è in corso la seconda consegna straordinaria a domicilio. Resta attivo la raccolta di ingombranti.

Come ulteriore precauzione saranno disattivati tutti i wifi gratuiti cittadini in quanto le Forze dell’Ordine hanno segnalato assembramenti in quei punti in orari serali

Il sindaco Tallone ha anche ripreso la notizia data ieri della consegna delle mascherine a tutti i fossanesi.

La diretta Facebook è stata anche l’occasione per “tirare le orecchie” al governo centrale: “Noi sindaci siamo in difficoltà, speriamo che il governa non emetta il decreto per la Fase 2 il 4 maggio. Abbiamo bisogno di chiarimenti e direttive chiare e precise. Ringrazio il Presidente della Regione e il Prefetto che ci hanno dato dei chiarimenti, ma anche loro non possono che guardare alle direttive dei DPCM. Noi non possiamo aspettare che un ministro si svegli al mattino e dia direttive in diretta Facebook. È da inizio epidemia che siamo costretti a sollecitare le direttive. C’è una confusione governativa che sta ricadendo sui sindaci”.