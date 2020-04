Valle Roya, AstraCuneo: "Il buon senso è l'unica via d'uscita"

Infatti, come si apprende quotidianamente dalle testate giornalistiche, gli abitanti della valle si trovano in questi giorni a dover fare i conti con la mancata armonizzazione delle limitazioni introdotte unilateralmente da Francia e Italia per la gestione dell’emergenza in corso, le quali mal si conciliano con la peculiarità di un territorio di frontiera. E così si assiste a respingimenti di cittadini francesi e italiani da parte delle rispettive forze di polizia italiane o transalpine che impediscono lo spostamento delle persone tra i vari confini anche quando detti trasferimenti sono dettati da esigenze di carattere primario come la necessità di rifornire i punti vendita di alimentari.

In particolare, i commercianti della valle che lamentano giustamente il disagio del dover affrontare un tragitto di pochi chilometri per andare a Nizza passando via Sospel, stanno provando in prima persona (anche se in percentuale molto ridotta) il disagio che gli autotrasportatori si trovano a dover subire quotidianamente nel fare oltre 100 chilometri in più per raggiungere la Liguria dal cuneese e viceversa. Infatti, la situazione in corso testimonia una volta di più come tra Piemonte e Liguria in primis, e tra le stesse e la Costa Azzurra, sia vitale lo scambio di merci quotidiano, il quale non può essere ostacolato a causa di una mera assenza di coordinamento tra le varie istituzioni francesi ed italiane.