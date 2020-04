Confidi Cuneo e Ubi Banca: finanziamenti su misura a supporto delle pmi cuneesi

Nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività colpite dall’emergenza Covid-19, UBI Banca, in collaborazione con Confartigianato Fidi Cuneo SC, ha messo a disposizione finanziamenti ad hoc finalizzati a supportare il tessuto economico e sociale del territorio.

Misure che si vanno a integrare nel quadro del programma "Rilancio Italia" con cui UBI Banca ha deciso di fronteggiare l’emergenza destinando10 miliardi di euro al sostegno finanziario di famiglie, imprese e Terzo settore.

Al fianco delle iniziative già messe in campo nelle scorse settimane e dell’attenzione rivolta alle aziende clienti di UBI Banca direttamente colpite dall’emergenza, vi è pertanto anche la possibilità di attivarerichieste di finanziamento che vedranno il coinvolgimento di Confartigianato Fidi Cuneo godendo di priorità e spese di istruttoria a condizioni privilegiate.



“Sostenere le piccole e medie imprese nel momento del bisogno è la missione e la forza di una banca del territorio come la nostra - afferma Andrea Perusin, Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI Banca -. Vogliamo dare il nostro supporto alle attività economiche del territorio che stanno affrontando in prima persona questa situazione di straordinaria emergenza”.

“La mission che contraddistingue il nostro Confidi è quella di essere impegnati con le imprese per supportare le necessità finanziarie, e da sempre siamo stati all'altezza di questo compito - sottolinea Roberto Ganzinelli, Presidente di Confartigianato Fidi Cuneo -. Ora più che mai, in questa emergenza sanitaria, ci adopereremo per essere un valido sostegno alle imprese sperando che tutte possano recuperare presto la normalità, pertanto aderiamo con entusiasmo all'iniziativa di UBI Banca che con puntualità si pone al fianco delle nostre imprese”.



I clienti del Gruppo UBI Banca potranno rivolgersi ai propri referenti di relazione per valutare l’entità della difficoltà contingente e le misure necessarie anche senza la necessità di recarsi fisicamente in filiale ma attraverso PEC e i canali online messi a disposizione dalla banca