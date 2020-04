L’estate è ormai alle porte e, anche se quest’anno ci aspetterà una stagione diversa dalle solite, non possiamo non cominciare a pensare a come metterci in forma e curare il nostro aspetto fisico.

Non è un mistero, infatti, che l’arrivo della bella stagione porti con sé una ventata di novità, freschezza e voglia di rimettersi a nuovo. Già a partire dai primi caldi primaverili, il nostro pensiero va subito verso le assolate giornate estive, durante le quali potremo stenderci al sole, passeggiare sul lungomare e approfittare della brezza serale per goderci le serate con gli amici.

Date queste premesse, risulta quindi più che necessario prepararsi: ecco perché abbiamo pensato a 5 consigli di bellezza per l’arrivo dell’estate 2020. Vediamoli subito.

5 consigli di bellezza per l’estate

Prendersi cura della pelle

Come primo consiglio di bellezza, partiamo da una parte importantissima del nostro corpo: la pelle.

La pelle, infatti, è la parte del nostro corpo più esposta e, quindi, anche più a rischio durante il periodo estivo. Inoltre, avere una bella pelle, fresca e luminosa ci fa apparire da subito meglio e in salute.

Per prenderci cura della nostra pelle durante l’estate non possiamo che consigliare di utilizzare sempre una protezione contro i raggi UV, causa non sono dell’invecchiamento precoce della pelle, ma anche di di problemi molto più gravi, come i tumori.

Ovviamente, quando parliamo di protezione, non pensiamo solo alla classica crema solare, utilizzata sulla spiaggia, ma soprattutto di creme viso o bb cream dotate di filtro SPF (sun protection factor) che assicurano una protezione costante in ogni momento della giornata.

Sbarazzarsi della cellulite

Quando si parla d’estate, la nemica numero uno è certamente la cellulite! Tutte noi (o quasi) dobbiamo lottare, in modo più o meno aggressivo, contro la buccia d’arancia.

Ovviamente, l’estate è il momento più critico, dato che le parti più soggette alla cellulite saranno proprio quelle più esposte!

Quindi, come combattiamo la nostra nemica cellulite, in previsione dell’estate? Il nostro consiglio, è quello di prepararvi con rimedi a base naturale, come i fanghi d’alga anticellulite.

Online non è difficile trovare un sito di comparazione con le offerti sui migliori fanghi anticellulite.

In commercio, infatti, ne troviamo di diverse marche e, soprattutto, prezzi: dai famosi Fanghi Guam, ai Geomar, passando per i Cell-plus.

Non resta, dunque, che farsi un giro online e cominciare a provare questi miracolosi prodotti!

Abbronzatura perfetta

Non possiamo, a questo punto, non menzionare l’abbronzatura: segno distintivo dell’estate. Ogni anno, tutti noi desideriamo una pelle dorata e perfetta, ma bisogna, ovviamente, prepararsi anche da questo punto di vista.

Il nostro consiglio è quello di cominciare ad assumere vitamina D e carotene fin dai primi caldi, in modo da arrivare perfette all’estate.

Vitamina D e carotene, come sappiamo, sono i principali fattori che incidono sulla produzione di melanina e, inoltre, sono del tutto naturali.

Non è difficile trovare sia online sia nei negozi specializzati o nelle farmacie integratori di questo tipo.

Un fisico mozzafiato

Avere un fisico perfetto è il sogno di ogni donna, non stupisce che lo sia soprattutto con l’arrivo della stagione estiva.

Ovviamente ognuna di noi è diversa e parte da una tipologia di fisico differente, quindi più che di fisico mozzafiato, forse è più corretto parlare di fisico in salute.

Per raggiungere questo obiettivo, non ci sono scorciatoie: bisogna associare una dieta equilibrata con sana attività fisica.

Dato il periodo particolare, non possiamo che consigliare di fare attività fisica in casa: su Youtube potrete trovare migliaia di video lezioni da seguire, mentre su Amazon non farete fatica a trovare tutti gli attrezzi e gli strumenti necessari per la vostra palestra online.

Il costume ideale

Il costume è di certo l’indumento estivo per eccellenza, sia questo intero, bikini o brasiliano. E con l’arrivo dell’estate, chi non ha voglia di sfoggiare un nuovo costume?

Tuttavia, anche in questo caso, è necessario trovare un costume in grado di mettere in luce i nostri punti di forza.

A questo proposito, vogliamo suggerirvi questo interessante articolo su come scegliere il proprio costume ideale, a partire dalla forma del vostro corpo .

Questi erano i nostri 5 consigli di bellezza per l’estate: speriamo che vi siano d’aiuto. Intanto, non resta che metterli in pratica, aspettando l’arrivo della bella stagione!