Agri Berroni presenta il Gelato Tricolore in barattolo

La giovane azienda immersa alle porte della campagna di Racconigi (CN), l'ha espressamente creato per la Festa della Liberazione. Insieme agli altri prodotti e ai nuovi stecchi confezionati, sarà " l'outsider" degli ordini online fino al 1° maggio. Anche in questo caso l'azienda prosegue la sua piccola campagna sociale a sostegno di Specchio dei Tempi e della Protezione Civile di Racconigi. Verrà devoluto il 10% su ordini minimi di 50 € di tutti i prodotti del momento, quali yogurt, latte, dolci al cucchiaio, e i gelati, sia in barattolo che in stecco - .

Le consegne sono effettuate in giorni prestabiliti, gratuitamente nei comuni limitrofi a Racconigi (Caramagna, Casalgrasso, Lombriasco, Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano).

Supplemento di € 10,00 per consegne a Torino, nelle Langhe e in altri comuni nel raggio di 50 km dalla sede aziendale.

L'elenco dei prodotti è disponibile su http://bit.ly/agriberrroniadomicilio_turestaacasa, ordinando attraverso il form online.