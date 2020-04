Coronavirus, i vantaggi dell’e-learning e l’esempio dell’università telematica Pegaso

“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi”. Le parole di Einstein si accendono come una luce nel buio causato dall’emergenza Coronavirus, perché “la creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura”. Perché “è nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”.



Lo sta dimostrando in questi giorni il mondo dell’istruzione, alle prese con lo stop alle lezioni in presenza sia nel mondo della scuola che in quello delle università. La parola d’ordine è “resilienza”, grazie alle innovazioni tecnologiche e metodologiche messe in campo dalle eccellenze presenti nel nostro Paese.



Tra queste figura sicuramente l’e-learning, che può rappresentare un’occasione per la normale attività scolastica e universitaria. Tra i suoi precursori nel nostro Paese un posto di tutto riguardo spetta senz’altro a Pegaso, università telematica che rappresenta il primo ateneo italiano per numero di iscritti (ora saliti sopra quota 100mila) e realtà molto ben radicata anche sulle colline di Langhe e Roero, grazie alle sue sedi di Alba, di Bra e dell’ultima arrivata Barolo.



“Anche i momenti di grande incertezza, come quelli che viviamo oggi, possono rappresentare una molla efficace per sperimentare e progredire – spiegano i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, responsabili delle tre sedi –. D’altronde lo conferma la storia. E’ nella difficoltà che l’ingegno umano riesce a trovare soluzioni rivoluzionarie. La crisi mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus ha fatto emergere su larga scala i vantaggi dello studio online. Con questo intento, ci siamo impegnati per dare pronta risposta alle esigenze della nostra comunità di studenti, una comunità che a livello nazionale ha ormai superato i 100mila iscritti".



Pegaso è la prima università telematica ad aver garantito la modalità dell’esame online - inteso come prova di profitto e discussione della tesi - venendo incontro alle esigenze degli iscritti di continuare il proprio iter in piena serenità e sicurezza. Senza alcuna battuta d’arresto.



"Accedere a questa modalità d'esame è semplicissimo – spiega il dottor Vincenzo Maffettone –. Basta essere in possesso di un Pc, di una webcam, di una buona connessione internet, e avere la scansione di un documento di riconoscimento valido. Lo studente entrando in piattaforma trova tutti gli appelli degli esami, si prenota e sostiene l'esame da casa nei giorni e negli orari indicati. A fine prova, non deve far altro che attendere la convalida della verifica. Il sistema prevede una rigida procedura di controllo e comprende la certificazione dell'identità dell’esaminando attraverso il riconoscimento biometrico facciale, il monitoraggio e il tracciamento della prova interamente registrata, l'intervento della commissione esaminatrice che verifica la correttezza dello svolgimento dell’esame”.



Un sistema rodato ed efficace, insomma, capace di rendere lo studio accessibile a tutti, e in special modo a quanti hanno la necessità di conciliare l'attività lavorativa con la volontà di avvicinarsi alla conoscenza e di accrescere le proprie competenze.



Un’offerta di formazione moderna e adeguata ai tempi, come riprova il crescente favore degli studenti che scelgono le sessioni offerte dalle sedi di Alba, Bra e Barolo per tenervi le proprie prove d’esame. Sono ben 1.600 gli iscritti che lungo i mesi di marzo e aprile hanno potuto sostenere le prove previste nei corsi di "Fit 24 crediti", Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Motorie, Economia Aziendale, Inglese, Scienze Turistiche, Ingegneria sulla Sicurezza, Giurisprudenza, Gestione d’Impresa, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Psicologia e master Certificazioni Informatiche.







L’UNIVERSO PEGASO E MERCATORUM

Ad oggi sono 13 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le "triennali" in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale e Scienze Motorie, insieme alle "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e della Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.



A questi si aggiungono poi i corsi di Mercatorum, ateneo che offre dove corsi triennali in Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.



Per informazioni è possibile consultare il sito www.unipegasobra.com o rivolgersi alla segreterie di via Principi di Piemonte a Bra (tel. 0172/414.862; mail infosedebra@unipegaso.it) o di piazza Michele Ferrero ad Alba (tel. 0173/209.209; infosedealba@unipegaso.it).