Cucina Italiana: Il tartufo, il re dei prodotti italiani

Chi non si è mai lasciato tentare dal seducente aroma di questo tubero, che con la sua esplosiva bontà invade narici e papille gustative in un prolungato senso di piacere?

Il tartufo, chiamato dai Romani Tuber Terrae, è davvero il re dei prodotti italiani. Battuto alle aste più prestigiose, conteso dai miliardari di tutto il mondo, questo delizioso frutto della nostra terra ci solletica il palato da migliaia di anni.

La prima testimonianza storica del suo uso alimentare è certificata da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia (77 d.C). Anche durante Medio Evo e Rinascimento i tartufi erano molto apprezzati sulle tavole dei signori dell’epoca, che gli riconoscevano poteri afrodisiaci. Con l’avvento della Rivoluzione Industriale e l’evoluzione dei trasporti, il prezioso tubero cominciò a diffondersi anche all’estero, restando sempre un prodotto d’élite per via della sua rarità e del suo prezzo elevato.

Commercialmente questa golosità si divide in due grandi famiglie: il tartufo bianco e il tartufo nero:

quest’ultimo ha la sua tradizione prevalentemente in regioni come Marche e Umbria (ricordiamo il famoso nero pregiato di Norcia), ma anche in tutta l’Italia centro-meridionale, come Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Oltre al tartufo invernale, è comune durante l’estate la varietà denominata “scorzone”, meno costosa ma sicuramente apprezzabile per svariate ricette italiane in quanto a gusto;

il tartufo bianco è tipico (ma non esclusivo) delle regioni del Nord Italia. Primi fra tutti quello d’Alba, venduto talora a prezzi esorbitanti. Oltre al Piemonte , anche Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana vantano notevoli produzioni di tartufo bianco, che tuttavia è di ottima qualità anche ad Acqualagna (Marche).

Il tartufo cresce spontaneamente in tante zone d’Italia ed è generalmente estratto con l’aiuto di cani (ma anche maiali e cinghiali ne sono ghiotti). Recentemente si è provato a coltivarlo tramite una tecnica di micorizzazione, cioè spargendone le spore in terreni adatti, con alterni risultati.

L’utilizzo gastronomico del tartufo è estremamente versatile, sia come prodotto fresco che come prodotto lavorato. Nella tradizione italiana ricordiamo il carpaccio di tartufo, risotti e uova al tartufo bianco, selvaggina al tartufo, insaccati e formaggi aromatizzati.

Anche Rossini, il celebre compositore che ci ha regalato opere come il Barbiere di Siviglia e La Gazza Ladra, ha voluto omaggiare uno dei più preziosi prodotti italiani. Notoriamente l’artista pesarese era anche un buongustaio, e in collaborazione con lo chef francese Antonin Carême scrisse delle ricette della cucina italiana in cui la prelibata trifola va ad esaltare pastasciutta, foie-gras e carni.

Come un solista in un’orchestra affiatata, il tartufo promana le sue note di gusto nel Filetto alla Rossini o negli Spaghetti alla Scala, nonché in numerosi altri piatti.