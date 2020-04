Decidere in economia: dove il "come" aiuta il "che cosa"

Come assumere le decisioni migliori e più adeguate alle necessità di sopravvivenza e di rilancio di un'economia chiamata a fronteggiare un'ondata epidemica come l'attuale? Chiaramente occorre rifuggire scelte di tipo emotivo, destinate a essere pagate care nel medio-lungo termine, e lavorare semmai per accelerare, semplificare e rendere più fluidi e aggiornati i collaudati modelli decisionali già esistenti, perché da qui possono trarre origine le soluzioni ora e dall'inizio della quarantena sollecitate da imprese, famiglie e persone che chiedono di essere tutelate come produttori, lavoratori e consumatori.

La lettera "Y", che prende le sembianze di una fionda per lanciare spunti e proposte in tale direzione, sarà il pulsante per l'accensione di un seminario web proposto dal professor Ernesto D'Avanzo oggi pomeriggio sul canale YTV in diretta su Youtube dalle ore 15: relatori interattivi sono il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, gli economisti della Bocconi di Milano Gian Mario Cinelli ed Elio Borgonovi e il professor Geremia Gios presidente della Cassa rurale BCC di Rovereto nel Trentino.