La colazione non sarà più la stessa con il nuovo Aeroccino 4 di Nespresso

Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare del rinomato marchio Nespresso , se non altro per l'affascinante George Clooney che nell'ormai celebre spot pubblicitario si chiede sorridendo: “Nespresso. What else?”.

Famosa per la sua linea di capsule e macchine per il caffè, l’azienda svizzera vanta un catalogo di prodotti particolarmente ricco e variegato che non si esaurisce alla sola cultura dell'espresso all'italiana, ma contempla diversi apparecchi pensati per rendere speciali i propri momenti di relax, che si tratti di una semplice pausa caffè o della colazione mattutina.

Ne è un esempio lampante il suo nuovo schiumalatte Aeroccino 4 , un elettrodomestico che permette di preparare numerose ricette a base di latte e caffé per scoprire nuove sfumature di gusto davvero sorprendenti.

Pratico da usare

Se avete già avuto modo di leggere le nostre opinioni sull'ultimo arrivato in casa Nespresso, sicuramente avrete fatto caso che il voto finale assegnato al prodotto è di 9.8/10. Eccesso di generosità dite? Noi pensiamo il contrario, poiché sebbene l'elettrodomestico si collochi in una fascia di prezzo piuttosto alta rispetto ai tradizionali cappuccinatori in commercio, ha dalla sua una serie di caratteristiche qualitative e funzionali che lo rendono un vero top di gamma.

Tanto per cominciare, il suo utilizzo è molto intuitivo e semplice anche per chi non ha molta familiarità con questo genere di apparecchi: basta versare il latte all'interno del contenitore, munito tra l'altro di coperchio trasparente per controllare cosa succede all'interno della brocca durante la preparazione, e premere il pulsante dedicato per preparare in pochi secondi un cappuccino denso e della giusta consistenza.

Ma i vantaggi non terminano qui, perché a differenza dei suoi predecessori e di altri modelli reperibili sul mercato, la caraffa in acciaio inox può essere rimossa facilmente dalla base per lavarla comodamente in lavastoviglie a una temperatura massima di 70°C, così da mantenere alti gli standard igienici e rendere più pratica la manutenzione dell'apparecchio.

Per chi è sempre di corsa

Come sottolineato, il funzionamento dell'Aeroccino 4 di Nespresso è abbastanza semplice e guarda tutto in direzione di una praticità d’uso che si sposa alla perfezione con i ritmi frenetici della vita moderna. Si dice, infatti, che la colazione sia il pasto più importante della giornata, ma dal momento che molti di noi sono sempre di corsa al mattino, spesso e volentieri le uniche cose che mettiamo nello stomaco prima di recarci al lavoro sono un caffè preso al volo e qualche snack striminzito.

Ebbene, se anche voi non volete rinunciare al piacere di un cappuccino buono come quello del bar, un'ottima soluzione potrebbe essere quella di acquistare un cappuccinatore rapido ed efficiente come l'Aeroccino 4 di Nespresso, il cui punto forte è proprio la velocità.

In soli 90 secondi è in grado di realizzare una schiuma di latte della giusta consistenza e, sfruttando la capacità massima del contenitore da 240 ml, si potranno anche preparare due cappuccini contemporaneamente.

Inoltre, il prodotto risulta ideale anche per chi desidera solo riscaldare il latte senza montarlo: basterà, infatti, cambiare la bocchetta standard con quella liscia in dotazione, premere il pulsante dedicato, e l'Aeroccino farà il resto.

Come preparare un cappuccino perfetto

L'Aeroccino 4 di Nespresso è un elettrodomestico ben costruito che fa bene ciò per cui è stato progettato: una schiuma perfetta per preparare qualsiasi bevanda a base di latte e caffè.

Per ottenere buoni risultati, la casa madre Nespresso consiglia di utilizzare del latte UHT pastorizzato, intero o parzialmente scremato, ma nulla ovviamente vi vieta di usare quello di soia o di riso qualora siate intolleranti al lattosio. Per avere una bella schiuma consistente, inoltre, è necessario che il latte sia rigorosamente freddo, ossia a una temperatura non superiore ai 4°C.

Dopo aver riempito la caraffa fino a raggiungere uno dei due indicatori di livello massimo (120 ml per realizzare della semplice schiuma di latte per il cappuccino e 240 ml per le preparazioni a base di latte caldo), basterà scegliere uno dei quattro programmi disponibili e avviare la preparazione.

Sulla parte frontale, infatti, sono presenti quattro tasti, che servono rispettivamente: per montare a freddo, scaldare il latte senza montarlo, realizzare un cappuccino con schiuma “leggera” e preparare un caffellatte con schiuma calda e densa.

Una volta scelto il programma ideale, non dovrete far altro che chiudere il coperchio e aspettare che l'elettrodomestico faccia il suo lavoro, al termine del quale si spegnerà automaticamente. Facile, no?

A ogni modo, in rete si possono trovare numerose ricette per preparare delle sfiziose varianti del tradizionale caffelatte, come per esempio quella del cappuccino alla nocciola con müesli croccante o quella del cappuccino speziato, che prevede l'aggiunta di spezie profumate (come cannella, zenzero e vaniglia in polvere) al latte prima di versarlo nel contenitore dell'Aeroccino.