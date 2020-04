Salute, cura della persona: cosa sapere sugli assorbenti per uomo

In tema di salute e di cura per la persona sono tanti i dispositivi pensati sia per gli uomini che per le donne, come ad esempio, gli assorbenti per uomo che sono molto utili a combattere l’incontinenza urinaria maschile. Questo problema, infatti, è molto comune e diffuso, a tal punto che sempre più uomini si trovano a doverlo affrontare attraverso l’utilizzo di questi dispositivi comodi ed efficaci. Sono tanti i fattori che possono contribuire al sorgere dell’incontinenza maschile. Innanzitutto l’età avanzata, ma anche le patologie della prostata e le infezioni delle vie urinarie. Da sottolineare che questo problema si unisce spesso a patologie come il diabete, patologie neurologiche e demenze di vario tipo.

Secondo alcune ricerche in Italia ci sono circa 5 milioni di uomini che soffrono di questo disturbo. Per questo motivo il mercato degli assorbenti maschili si è ampliato in maniera importante negli ultimi anni. Sono infatti disponibili diverse tipologie di assorbenti per uomo come, ad esempio, gli assorbenti a mutandina. Questi si indossano come se fossero una comune biancheria intima e sono molto comodi e indicati per chi ha una vita particolarmente attiva. Questo tipo di protezione è molto comoda, si indossa facilmente e si adatta al corpo in modo confortevole. In più i liquidi assorbiti non riemergono, neanche nel caso in cui la mutanda dovesse venire schiacciata. Questo grazie alla parte assorbente composta da un morbido fluff di cellulosa e da polimeri ad alta capacità di assorbenza. Le mutande assorbenti, inoltre, contribuiscono anche ad evitare le possibili irritazioni dovute all'incontinenza grazie al materiale realizzato prettamente per il contatto con la pelle ed alla fibra di cellulosa. Quando poi si torna a casa è facile togliere questo genere di protezione. Basta, infatti, strappare le bande laterali e sfilarle.

Ci sono poi gli assorbenti, sempre per uomo, che si applicano semplicemente alla biancheria che si indossa tutti i giorni. In questo caso il problema di incontinenza è piuttosto contenuto e questi dispositivi risultano essere molto discreti e comodi. Per chi ha una forma di incontinenza ben più grave, esistono gli assorbenti a forma di pannoloni che si adattano al girovita ed offrono un contatto delicato sulla pelle. Questo genere di prodotto ha grande capacità di assorbenza e per questo sono perfetti per tutti quei soggetti allettati oppure con esigenze particolari.

Tutti i prodotti assorbenti per uomo sono realizzati con uno strato assorbente composto da un morbido fluff di cellulosa e polimeri con alta assorbenza, ed inoltre con una parte destinata al contatto con la pelle. Questa parte è realizzata con speciali fibre in cellulosa che si presentano molto sensibili al contatto e sono semplici da indossare. Inoltre assorbono in modo efficace ed evitano possibili irritazioni.

Si tratta, dunque, di prodotti di alta qualità che vengono pensati e realizzati per soddisfare le diverse esigenze. Non a caso risultano essere molto utili, oltre che efficaci, per combattere il problema dell’incontinenza maschile.