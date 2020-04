Trasporti eccezionali in Italia: il core business dell'azienda Barbieri

Il trasporto eccezionale riunisce tutta una gamma di servizi su misura. A differenza del trasporto convenzionale, riguarda il trasporto di merci non standard, per lunghezza, larghezza o peso. I mezzi e le competenze utilizzati per questo tipo di trasporto possono anche rispondere a situazioni eccezionali come i cantieri di difficile accesso o i cosiddetti siti sensibili. Ecco perché "l'eccezionalità" è la componente essenziale del DNA di Barbieri Trasporti e Sollevamenti.

L'azienda Barbieri Trasporti può rispondere a tutte le richieste di trasporto eccezionale, indipendentemente dal settore di attività o dal luogo di intervento. Le richieste dei clienti vengono gestite da un team di esperti. Le commesse vengono quindi distribuite in base a criteri geografici, alle specifiche del settore di attività e al livello tecnico di trasporto. Gli ordini vengono quindi elaborati dagli specialisti operativi che monitoreranno il servizio fino al completamento.

Barbieri riunisce in seno all'azienda tutta una serie di servizi che vanno dai Trasporti nazionali e internazionali al Sollevamento e Movimentazione, dal Carico parziale ai Trasporti eccezionali, dal Ritiro Macchinari da rottamare alla Risistemazione carico e molto altro ancora.

Tutti i conducenti della società Barbieri, qualunque sia il loro livello di qualifica, seguono regolarmente corsi di formazione per migliorare le loro competenze.

Barbieri Trasporti nel corso di circa trent'anni ha ampliato la sua eccezionale offerta di trasporto e oggi sta modellando i contorni del trasporto del domani.