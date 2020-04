Abbattuti a Barge una ventina di tigli e ippocastani malati e a rischio caduta (FOTO)

Alcuni esemplari di tigli e ippocastani sono stati abbattuti a Barge, lungo il centralissimo viale Stazione.

La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale del sindaco Piera Comba, sulla scorta dei risultati di una campagna di analisi della stabilità e dello stato fitosanitario del verde pubblico del paese.

“È stata svolta – spiega l’ingegner Cristiano Savoretto, responsabile dell’area tecnica – una valutazione fitosanitaria e fitostatica, con annessa verifica della stabilità degli esemplari arborei ad alto fusto. È stata utilizzata la metodologia VTA, Virtual Tree Assessment. In totale abbiamo esaminato 500 piante”.

Un tecnico specializzato, incaricato dal Comune, ha analizzato le piante presenti nelle aree verdi e lungo le strade bargesi. In base a quanto rilevato, è partita una prima fase di abbattimento degli esemplari che rappresentano un grave e imminente pericolo per l’incolumità di pedoni e automobilisti.

“Sono state abbattute una ventina di piante. – prosegue Savoretto – Sulla base dell’analisi dei parametri esaminati, ogni singolo esemplare è stato inquadrato in una classe di propensione al cedimento e per ora si è proceduto all'abbattimento di quelli in classe di rischio C/D o D, ovvero pericolo di schianto e caduta elevato o molto elevato”.

L’operazione ha coinvolto i tigli (Tillia platyphyllos) di viale Torino, viale Mazzini e viale Stazione, mentre in piazza Stazione sono stati abbattuti sia tigli che ippocastani (Aesculus hippocastanum).

L’abbattimento delle piante ha sollevato qualche malumore, specie sui social network. Il Comune, sulla sua pagina Facebook, ha documentato lo stato di alcuni dei tronchi abbattuti, completamente “scavati” al loro interno, e quindi instabili.

“Parallelamente – spiega il sindaco Comba – è partito uno studio finalizzato alla piantumazione degli esemplari abbattuti e in alcuni casi la completa sostituzione delle specie non idonee. Questo rilevante intervento si inserisce in un quadro di ponderata pianificazione del verde pubblico, per un nuovo volto della città di Barge che tenga conto soprattutto della salute dei cittadini e di quanti, automobilisti e ciclisti, transitano lungo le vie del paese”.

Sia il servizio potature, sia gli abbattimenti sono curati dall'area tecnica, con operai comunali.