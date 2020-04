Italia Viva: “Quello piemontese rischia di essere un disastro annunciato”

Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, esprime seria preoccupazione per la situazione piemontese, a proposito della situazione sanitaria ma ancor più per quella economica.

“Report è stata, purtroppo - affermano i coordinatori Marta Giovannini e Francesco Hellmann -, una conferma ai tanti dubbi che già avevamo manifestato una settimana fa, chiedendo chiarezza sulla sanità piemontese e, in particolare per la nostra provincia, sulla situazione delle Rsa, il cui numero di vittime va purtroppo di giorno in giorno in crescendo.

Oggi analoga chiarezza va invocata, ad esempio, per l'ospedale nuovo di Verduno: una struttura all'avanguardia che deve, a maggior ragione oggi, dopo i tanti sforzi di tutti gli albesi e braidesi, diventare quel polo di eccellenza medica promesso e atteso da questo territorio che tanto anche attraverso donazioni private”.

I timori di Italia Viva sono indirizzati sui tempi, sui percorsi e sulle modalità della cosiddetta “riapertura”, rispetto alla quale ancora si naviga nella nebbia fitta.

“Quello che ci preoccupa – spiegano i due coordinatori - non è solo la situazione sanitaria ma quella generale, dell'intera Regione; quello che accadrà se in Italia, il 4 maggio inizierà la fase 2 e in Piemonte no, o comunque non allo stesso modo del resto del Paese.

Quali saranno – si chiedono Giovannini ed Hellmann - i destini di milioni di commercianti, artigiani, aziende, lavoratori autonomi, partite iva, professionisti, tutti inattivi loro malgrado da due mesi e senza prospettive di riapertura e ripresa?

La loro voce, che è la nostra, perché noi professionisti apparteniamo al mondo del lavoro autonomo, non può e non deve restare ancora inascoltata.

Evidente che il problema, a quel punto – affermano -, sarebbe tutto piemontese: non di Roma, non del Governo, che pure ha tentennato, soprattutto in materia economica dove si doveva fare di più e meglio, come chiesto da noi di Italia Viva a cominciare dal decreto liquidità.

Di fronte al “disastro piemontese” (non ci sono altre parole) e, a fronte di esempi virtuosi come il Veneto, pure governato dalla Lega (a dimostrazione che il problema non è di colore politico ma di competenza e capacità dei singoli governanti) non abbiamo bisogno di un capro espiatorio da sacrificare perché tutto il resto rimanga com’è”.

Italia Viva chiede che ognuno si assuma le proprie responsabilità e tragga, fino in fondo, le conseguenze, invece di giocare allo scaricabarile.

“Di fronte a questo disastro, che può diventare anche sociale – concludono -, non ci sono scuse che tengano”.





GpT