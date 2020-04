Rifreddo: un altro caso di positività al Coronavirus

Arriva oggi la notizia di un ulteriore caso di positività al Covid-19 nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po. Si tratta del terzo residente che ha contratto il virus. Fortunatamente il soggetto in questione non presenta sintomi gravi e rimane ospite, come da un po di tempo, in una casa di riposo del fossanese. “Anche in questo caso - ci ha detto il primo cittadino Cesare Cavallo - voglio fare i miei personali auguri e quelli dell’Amministrazione comunale alla persona colpita dal Coronavirus affinché guarisca al più presto”. Oltre al nuovo caso di contagio negli scorsi giorni l’asl ha comunica al comune di Rifreddo anche un ulteriore provvedimento di isolamento fiduciario. Una comunicazione che porta a 3 i soggetti residenti in paese che hanno avuto contatti con persone contagiate e che quindi devono restare presso la propria abitazione per un periodo di osservazione. Numeri non certo preoccupanti ma che come ricorda il sindaco “confermano l’assoluta necessità di rispettare scrupolosamente le norme dei decreti ministeriali e delle ordinanze regionali”.