Alba, 1.500 mascherine in dono per Ottolenghi, Cottolengo e Istituto Ferrero

Con l’ultima consegna avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, è andata definitivamente in porto l’iniziativa solidale con la quale il gruppo consiliare "Per Alba Cirio" e la Giostra delle Cento Torri hanno voluto offrire un diretto sostegno a tre storiche strutture di assistenza cittadine.



La formazione politica e il sodalizio che organizza le manifestazioni legate all’Autunno albese hanno infatti promosso tra i propri soci e sostenitori una raccolta fondi con la quale hanno poi provveduto all’acquisto di 1.500 mascherine che – con una prima distribuzione avvenuta già nei giorni scorsi e quella appena realizzata – sono state consegnate ai responsabili della Casa di Riposo "Ottolenghi", dell’istituto Cottolengo e dell’Istituto "Ferrero".



"Volevamo impegnarci in un gesto concreto a favore della città e ci siamo attivati per procurare una scorta dei ricercati dispositivi di sicurezza agli operatori di queste tre importanti realtà del sociale cittadino", spiega l’esponente di "Per Alba" Domenico Boeri, che ha partecipato alla consegna dei presidi insieme alla consigliera Nadia Gomba e al presidente della Giostra Luca Sensibile.