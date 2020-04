"Alla ripresa delle lezioni, studenti a scuola in treno": la proposta della Ferrovia del Tanaro

L'emergenza epidemiologica connessa al Coronavirus continua a imperversare in Italia e nel mondo e, alla luce della situazione attuale, pare un azzardo ipotizzare una data per la riapertura delle realtà scolastiche. Quel giorno, però, presto o tardi arriverà e servirà farsi trovare pronti all'appuntamento anche sotto il profilo logistico: con le misure di distanziamento sociale, come saranno gestiti gli spazi sui pullman? Di certo, non basteranno per tutti.

Dalla val Tanaro, in particolare dall'omonima ferrovia, giunge a tal proposito una proposta interessante e degna di menzione: perché non far viaggiare gli studenti in treno?

"A seguito della pandemia e delle norme restrittive che, seppur allentate, si protrarranno sino all'immissione di un vaccino sul mercato, riteniamo che sia da prendere seriamente in considerazione il ripristino del servizio ferroviario per le fasce orarie con più frequentazione, in particolare per gli studenti che si spostano con i mezzi pubblici, a partire dalla data di riapertura degli istituti scolastici e almeno fino a cessata necessità del distanziamento sociale stesso: successivamente, si potrà valutare la sostenibilità o meno del servizio".

Uno spunto di riflessione supportato dai fatti: la capienza ridotta dei pullman a seguito delle disposizioni di distanziamento sociale potrebbe arrivare al 50% della capienza massima: ciò significa che un pullman da 50 posti potrà trasportare non più di 25 persone. "In una situazione come quella presente in val Tanaro, con una strada statale 28 pericolosa in più punti e già abbondantemente trafficata, raddoppiare il numero dei pullman e/o aumentare il numero delle auto private non è sicuramente una scelta opportuna", spiegano dalla ferrovia.

"Esiste una linea ferroviaria (non dimentichiamo: unica importante opera pubblica in alta val Tanaro) sulla quale negli ultimi anni sono stati fatti investimenti importanti - aggiungono -: la riapertura per i treni storico-turistici, il ripristino del tratto danneggiato dall'alluvione del 2016, il completo livellamento del binario, la manutenzione dei passaggi a livello e la sostituzione di molti apparati elettrici. Tutto ciò può e deve essere capitalizzato, nell'ottica di una riapertura al servizio passeggeri per le fasce orarie di maggior affluenza, ovviamente con le dovute precauzioni del caso. Un treno 'Minuetto' ha una capienza di 170 posti a sedere, che, seppur dimezzati, corrispondono a circa 3 pullman e mezzo. Inoltre il 'distanziamento sociale' è difficilmente attuabile alle fermate del pullman in centro paese, mentre è di più facile attuazione lungo il marciapiede delle stazioni".