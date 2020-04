Canale, la minoranza chiede risposte sulla casa di riposo

"Come gruppo di minoranza ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra più sentita vicinanza a tutte le famiglie che in questo momento di difficoltà sono state così duramente colpite. In questi giorni siamo stati sollecitati più volte dai cittadini a intervenire per quanto riguarda l’emergenza in atto e la complicata situazione venutasi a creare nella casa di riposo 'Pasquale Toso'. Purtroppo però non siamo abbastanza informati, come tutte le persone che non hanno una diretta partecipazione nella struttura, in quanto la minoranza non fa parte del direttivo della casa di riposo".



A parlare è il gruppo di minoranza Cambia Canale, che a due giorni dall’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Enrico Faccenda ( leggi qui ), interviene sulla difficile situazione creatasi all’interno del "Pasquale Toso". "Possiamo immaginare che tutto ciò che è accaduto all’interno della struttura sia stato svolto seguendo i protocolli e che si sia agito in buona fede – si legge in una nota che il gruppo ha pubblicato sui suoi canali social –. Riteniamo però necessario avere una conoscenza più chiara su quello che è accaduto. Sarà dovere del direttivo della casa fornire le dovute informazioni e i dati relativi a questa emergenza per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato"



"Un nostro doveroso ringraziamento – prosegue il gruppo guidato da Piera Ternavasio – a tutte le persone che stanno lavorando all’interno della struttura e nel nostro paese con il massimo dello sforzo utilizzando tutti i mezzi possibili. Ribadiamo la nostra piena disponibilità – è la conclusione – a una collaborazione fattiva nel lavoro e nelle scelte decisionali per il bene di Canale e di tutti i suoi abitanti".