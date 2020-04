Cavallermaggiore: primi due pazienti guariti dal Covid-19, restano dodici i cittadini contagiati

Primi casi di pazienti guariti dal Covid-19 a Cavallermaggiore. Dopo una curva in crescendo, la città può tirare un respiro di sollievo con due cittadini che hanno sconfitto il virus. Al momento son quindi dodici i cavallermaggioresi contagiati.

L’allerta resta alta e il quadro quotidiano pesante. Oggi si è aggiunto infatti il decimo decesso di un cittadino contagiato dal Coronavirus, sebbene soggetto già a problemi oncologici che lo affliggevano da tempo.

In casa di riposo San Giorgio situazione stazionaria tra i pazienti positivi al Covid-19, sono intanto cominciate le assunzioni di tre nuovi operatori sanitari che vanno a infoltire le fila del persona in questo momento carente.

“Abbiamo inoltre distribuito altri 93 buoni spesa tra le famiglie cavallermaggioresi - spiega il sindaco Davide Sannazzaro -. Nei prossimi giorni proseguiremo con la distribuzione delle mascherine alla popolazione, una per nucleo familiare, arriveremo a 1600 dispostivi dati in dotazione ai cittadini, in parte donati in parte acquistati dal Comune”.